El presidente chileno se expresó a través de las redes sociales.

Como un acto «vergonzoso e incompresible» definió la vicepresidenta de Chile, Carolina Tohá, la decisión del régimen de Nicolás Maduro de expulsar del país a la misión diplomática, luego que el Presidente Gabriel Boric no reconociera los resultados de la elección presidencial llevada a cabo este domingo.

«El gobierno de Chile considera vergonzoso e incomprensible lo definido por el gobierno venezolano demandando la salida de nuestros funcionarios diplomáticos en ese país y a su vez ordenando que los funcionarios de ellos que están acreditados en Chile también se retiren», dijo Tohá.

La jefa de Gabinete señaló que es una situación «preocupante» dado que «deja en abandono a los más de 700.000 venezolanos y venezolanas que viven actualmente en Chile». Tras ello, sostuvo que el objetivo de La Moneda es «lograr que las elecciones que hubo hace pocas horas en Venezuela tengan un resultado transparente, validado y se respete la voluntad del pueblo venezolano. Vamos a estar activos en colaborar en todos los esfuerzos que se están planteando en el ámbito internacional que van en esa dirección y nuestra diplomacia se va a volcar a ese objetivo porque hoy día es nuestra prioridad».

«Chile es un país democrático, ha dado ejemplo de su consistencia en ese aspecto en muchos episodios y también en episodios recientes y en esta situación que hoy se está enfrentando en Venezuela no nos vamos a apartar de ese norte, que es el respeto de la voluntad democrática de los venezolanos y las venezolanas», agregó.

Durante el desarrollo de la jornada, y una vez conocida la decisión de Venezuela de cortar lazos diplomáticos, el canciller Alberto van Klaveren se refirió a la administración de Maduro como régimen dictatorial.



El mensaje de Boric a través de las redes sociales

El gobierno de Venezuela anuncia la expulsión de nuestra misión diplomática de su país con una serie de argumentos inverosímiles y demostrando una profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia.

El nuestro en Chile es un gobierno de alianza entre la izquierda y la centro-izquierda, y defendemos firmes los valores democráticos y el respecto irrestricto a los derechos humanos.

Lo hacemos por convicción y por aprendizaje de nuestra propia historia nacional. En este caso no hemos hecho más que sostener lo que creemos correcto: que los resultados de la elección sean transparentes y verificables por veedores no comprometidos con el actual gobierno mediante la publicación íntegra de las actas. Hasta el momento en que escribo estas líneas ello no ha sucedido. Es justamente el respeto a la soberanía del pueblo venezolano, y los efectos que la diáspora forzada de parte importante de ese pueblo ha provocado, lo que nos lleva a exigir transparencia. Ni subordinaciones, ni cálculos. Principios.

Por el bien de los venezolanos de a pie, de toda América Latina, y más allá de las peleas de adjetivos, esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada cumpliendo con la estándares básicos de la democracia.