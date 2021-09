Anoche regresó al departamento.

El deportista tunuyanino Daniel Espinoza representó de la mejor manera al Valle de Uco en la provincia de Córdoba durante el fin de semana. Allí, llegó a lo más alto del podio en la general y el sub 23 de la Clásica en La Cumbre, Cruz del Eje.

En diálogo con Canal 8, el ciclista comentó «corrí la Clásica de MTB en Córdoba, la carrera fue muy linda, al principio salí con el pelotón a los 5 km me pude escapar y hacer la carrera solo, fue duro pero pude aguantar».

Agregó que fue de gran ayuda en su desempeño «el apoyo y los mensajes que me mandaron, lo di todo en subida, en bajada, nunca aflojé».

Además relató, «llegué a la última recta, miraba para atrás y no venía nadie, me sentía muy contento. No me imaginaba un resultado así, porque había mucho nivel».

Aunque destacó, «cuando supe que podía hacer la diferencia, me llené de confianza y salí a buscar la general».

Sorprendido por una caravana que lo acompañó, «no me esperaba esta recibimiento», dijo emocionado.