El gobierno porteño impugnó esta tarde al juez administrativo Roberto Gallardo, quien había pedido que se revocara la custodia de la casa de Cristina Kirchner.

El jefe de Gobierno porteño cuestionó al magistrado que delegó el operativo policial en las fuerzas federales y les pidió a los dirigentes kirchneristas que “dejen de echarle nafta al fuego”.

“El kirchnerismo con sus declaraciones incita a la violencia. Por eso es que tenemos que tener siempre mucha paciencia, mucha templanza, mucho aplomo para aislar a los violentos y mostrarles que la violencia no es el camino. Quienes están en contra de la ley son ellos y nosotros no vamos a entrar en sus provocaciones y no vamos a entrar en la escalada del conflicto”, afirmó Larreta.

“Dictó un fallo en el que intenta, de forma muy confusa, ordenarnos que liberemos la calle. Nos ordena que nos nos ocupemos más de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional y con todos los vecinos”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño.

Por su parte, Felipe Miguel lo anunció. la impugnación, el magistrado había convocado mañana a representantes del Ministerio bonaerense y de Seguridad Nacional para discutir el operativo de Recoleta.

“Recusamos al juez Gallardo porque nuestra obligación es cuidar a los porteños. Por eso y porque una vez más echa mano al realismo mágico para intervenir en las decisiones ejecutivas de un gobierno con el cual tiene una enemistad manifiesta”, contó en Twitter el jefe de Gabinete, Felipe Miguel. Adelantó además que, por ese motivo, ningún representante de la Ciudad irá a la audiencia que el magistrado había convocado con los ministerios de Seguridad nacional y porteño.