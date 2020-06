Las clases presenciales en Mendoza se retomarán en agosto, si se logra mantener bajo control la pandemia por coronavirus en la provincia.

Así lo confirmó el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas, quien informó que las escuelas albergues y rurales serían las primeras en volver, junto con los estudiantes de 5to año.

El regreso a las aulas será escalonado. Los primeros en retomar serán los que tuvieron la trayectoria educativa más débil.

“Hicimos lo imposible por llegar a todos los rincones, pero muchos chicos, aún hoy, no logran conectarse por falta de tecnología y en ellos debemos focalizarnos”, aseguró.

Desde el inicio de la cuarentena obligatoria, a mediados de marzo, se puso en marcha un sistema de educación a distancia. En este sentido el titular de la DGE admitió complicaciones por la falta de conectividad.

Por otra parte, Thomas recalcó que no existen aún balances ni resultados acerca de cómo ha sido el rendimiento de los estudiantes en la metodología home office. “Teniendo en cuenta lo que los propios docentes han manifestado, hay de todo: chicos que respondieron muy bien y estuvieron activos, otros que no mostraron interés y, están los que no lograron conectarse y los hemos ido a buscar a la casa. El abanico es amplio”, comentó.

Sobre el nivel de aprendizaje que encontrarán los docentes el próximo año, con alumnos que no lograron alcanzar los saberes como si estuvieron en el aula, Thomas recalcó que en la actual coyuntura esa no es una gran preocupación.

“Los alumnos de 6to grado no terminaban el año con la comprensión lectora que debían tener, con lo cual no venimos de un sistema educativo que funcionaba perfecto. Hay que estar atentos en cómo están los chicos hoy para que no se agrande la brecha”, explicó.

Thomas también habló sobre la imposibilidad de repitencia de los alumnos: “Eso tiene que ver con la acreditación y hoy no estamos en tiempo de acreditar. Obvio que habrá flexibilizaciones y distintas formas para no perjudicar a nadie, pero para eso hay tiempo”.

“En lo personal no creo en la repitencia como forma para mejorar el aprendizaje de los chicos”, culminó.