Coldplay: los shows en River Plate llegan a los cines

Entre el 19 y el 23 de abril, Music of the Spheres: Live at River Plate llegará a los cines el documental que retrata la serie de diez shows de Coldplay en River Plate, que contará con imágenes inéditas, entrevistas y el detrás de escena de cada fecha. Para la realización del documental, se utilizaron 30 cámaras, drones y técnicas de filmación 360° en cada uno de los recitales. El director fue Paul Dugdale.

Si bien algunos de los shows en el país fueron transmitidos en vivo en salas de cine, el documental contará con más material del visto hasta ahora. Durante la gira «Music of the Spheres«, el grupo británico liderado por Chris Martin, batió varios récords en Argentina, con los 10 shows en su gira por el país, y en convocatoria. Los tickets están disponibles desde el 8 de marzo en la web de la banda.

Además, contaron de invitados como Jin, integrante del grupo surcoreano BTS, HER, Tini, Manuel Turzio y los exSoda Stereo, Charly Alberti y Zeta Bosio, con quienes cantaron una versión de «De música ligera» y «Persiana americana».