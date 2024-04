Cuándo será.

Un acto de solidaridad y compromiso organizado de forma conjunta entre la Asociación Tras-pasar -organización no gubernamental mendocina que realiza acompañamiento, asistencia y campañas de concientización sobre el cáncer infantil- el Centro Regional de Hemoterapia de la provincia, el Hospital Grl. Las Heras y el Honorable Concejo Deliberante tupungatino.

El próximo martes 23 de abril, se llevará a cabo la colecta de sangre en el Hotel Turismo Tupungato, ubicado en Av. Belgrano 1060. Este operativo será de 9 a 12.30h y tiene como objetivo principal adherir más donantes en el registro de médula ósea, en un esfuerzo por salvar vidas y generar conciencia sobre la importancia del voluntariado en la salud pública.

Para ser donante apto la persona debe tener entre 18 y 40 años de edad, pesar más de 50 kgs., gozar de buena salud, sin antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.

La participación en la colecta es fundamental para aquellos que desean brindar esperanza a quienes enfrentan enfermedades graves y necesitan un trasplante de médula ósea para sobrevivir. Cada muestra de sangre recopilada representa una oportunidad de vida para pacientes de todo el mundo que dependen de la solidaridad de otras personas.

Turnos

Quienes estén interesados en participar en esta noble causa deben solicitar un turno previo para garantizar una jornada fluida y segura durante la colecta.

Para obtener más información y programar un lugar para el día de recolección, deben comunicarse con la Asociación Tras-pasar a través de sus redes sociales o al número 2613643707, con tiempo hasta el lunes 22 de abril.

Asociación «Tras-pasar»

Fue fundada en 2010 como legado de «Cami Gómez», una resiliente y valiente niña que falleció de cáncer y durante el proceso de tratamiento pidió a su familia, en especial a su mamá Mercedes Carrión, que trabajaran en sensibilizar y luchar por la igualdad de oportunidades en niños, niñas y adolescentes que padezcan la enfermedad.

Para colaborar con «Tras-pasar» podes donar alimentos (no perecederos, como leche, cereales, pastas, arroz, leche, jugos, galletas, etc.), juguetes nuevos, juegos de mesa, tecnología (celulares, tablets, playstations, en buen estado de conservación) elementos de librería (pinceles, témperas, libros para colorear, libros con actividades, fibras, lápices, colores, etc.) elementos de higiene personal (shampoo, jabón, pasta dental, cepillo de dientes, toallas, etc.) pañales, barbijos quirúrgicos, curitas animadas.

¿Cómo podes donar? Contactarse con la Asociación al 2613643707 o a info@asociaciontraspasar.org.ar para coordinar la entrega.