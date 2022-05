Se dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de los choferes de colectivos.

Desde la Unión de Trabajadores Automotores (UTA) se acató la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y levantó el paro de colectivos de 72 horas que tenía previsto para este martes en reclamo de aumentos salariales.

Luego del encuentro entre las partes, el Consejo Directivo Nacional de la UTA confirmó que vencido el plazo de la medida dispuesta por la autoridad nacional, no realizará la medida de fuerza anunciada ante la posibilidad de no obtener respuestas sobre el incremento en los sueldos de los choferes de colectivos. Sin embargo, pese al encuentro el gremio aún no recibió respuestas y mantiene el alerta.

La UTA reclama un sueldo básico para los choferes de $150.000. El gremio remarcó que buscan que los empresarios se comprometan a brindar una solución para llegar a un acuerdo.