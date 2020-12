Lo hacen en el marco de las nuevas habilitaciones.

Comerciantes del Valle de Uco, trabajan en la reactivación del sector. Al respecto desde la Cámara de Comercio, donde se lleva un registro detallado, destacaron a Canal 8, «se está tratando de reactivar el sector, de crear políticas y acciones para que se pueda movilizar la economía en el comercio. Este año ha sido muy complicado para este sector y el de turismo. Ha habido una caída anual de hasta el 60% y se le suma el contexto macroeconómico de antes de la pandemia que ya existían».

Juan Roth, quien es referente de la parte comercial, mencionó, «el balance no es bueno, aunque se hayan habilitado ciertas actividades. En octubre, tuvimos una caída del 23% y en noviembre tuvimos una leve mejora, pero no es bueno el cierre del año. Si bien ha ido mejorando un poco, el salario está muy resentido y obviamente no genera movimientos en la actividad comercial. Hay consumidores que han dirigido sus ingresos a los productos esenciales».

En relación a las expectativas por fin de año, mencionó, «esperamos que entre diciembre y enero haya movimiento con todas las habilitaciones. Esperamos que el turismo derrame en el comercio. Diciembre no va a ser como otros años anteriores donde se esperaba que la gente saliera a comprar para las fiestas».

Por otro lado, resaltó, «el sector del comercio no ha comprado mercadería porque no hay muchas expectativas, las ventas están muy inciertas. Revertir la situación no solo depende de salir de la situación de pandemia, sino que depende de situaciones macro. La reactivación no va a venir en el corto plazo, hay que trabajar en conjunto con el Estado. Estamos trabajando en el comercio legal y electrónico, que son las ventas por redes sociales».