El titular de Inspección General del municipio de Tunuyán habló ante las cámaras de Canal 8 Valle de Uco y dio detalles de las medidas de control a comercios tunuyaninos en cuanto a precios de productos y habilitaciones para funcionar en el marco de esta medida de aislamiento social obligatorio.

«Desde que entró en vigencia esta medida de cuarentena a nivel nacional, nos ha tocado la tarea de ir notificando a todos los negocios que están excluidos de esto y pueden haber sus puertas. Dentro de este ordenamiento de Tunuyán, respecto de quienes pueden abrir y quienes no, apareció el tema del horario, y regularizar esto también. Todos deben cerrar a las 18 horas, excepto los delivery que es hasta las 23 horas «, afirmó Casado

«La semana pasada tuvimos una situación particular con respecto a la gente que se quejaba ppor el aumento de precios en algunos locales. La provincia delegó en los municipios esta tarea y salimos a controlar. En este marco, desde el pasado jueves se han estado haciendo controles preventivos sobre los precios en comercios (avisos) y labrando actas y notificaciones. A partir de esta semana, y por decisión del intendente, fuimos más adelante con este tema y con mayor rigurosidad. Por eso, en estos días han aparecido clausura de locales que no cumplieron ni siquiera habiendo recibido las notificaciones. Es decir que el motivo de estas clausuras es la reincidencia», apuntó el funcionario.

Lo cierto es que, desde el jueves pasado en lo que respecta a control de precios, han sido 78 las actas «de advertencia» en distintos comercios tunuyaninos, son 4 los comercios clausurados por incumplimiento de precios, del listado provincial de los 2 mil productos y también comercios que no debían estar abiertos y no lo cumplían. También hubo clausuras por el estado de mercaderías.

Además, Casado se refirió al reclamo de algunos propietarios de comercios con respecto al impedimento para abrir sus puertas en esta cuarentena, como por ejemplo los kioscos. El pedido primordial de los kiosqueros por estos días lo asume el representante de UKRA (Unión de Kiosqueros de la Rep. Argentina), Mario Méndez, quien plantea que los drugstores en Tunuyán y San Carlos no están habilitados para funcionar y sí lo están haciendo en los demás departamentos de la provincia. Méndez, en declaraciones en el progrma La Banda de Radio Dos Tunuyán, se refirió al tema al decir que estos comercios (kioscos) también tienen productos esenciales como azúcar, yerba, café y muchos otros y que son comercios considerados «de cercanía» para la población. Ante esto, Diego Casado respondió: «en el decreto 297 que determina la cuarentena social preventiva y obligatoria exime algunos rubros y, puntualmente en el artículo 6, dice que serán eximidos los rubros que sean esenciales en este proceso de emergencia y detalla algunos rubros. Nosotros consideramos que los kioscos no son esenciales en esta emergencia. Tampoco están en el listado expreso de que puedan estar abiertos. No hay ningún artículo que diga que un kiosco puede estar abierto. Estamos acatando las medidas nacionales. El marco legal es muy claro y que no es necesario que el municipio realice un marco legal propio».