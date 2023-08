Comienza la Semana de la Lactancia Materna

Se celebra mundialmente.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna (SMLM) se celebra del 1 al 7 de agosto de cada año y siempre tiene un lema especial. Este año, desde el Ministerio de Salud de la Nación se propuso Promover y sostener la lactancia al volver al trabajo.

Desde finales del siglo XX hasta la actualidad, las tasas de inicio y prevalencia de la lactancia han ido aumentando paralelamente a la incorporación masiva de las mujeres al mercado del trabajo remunerado en puestos que requieren mayor nivel de estudios y responsabilidad. Esta situación ha ocasionado que cada vez más mujeres quieran compatibilizar su trayectoria profesional y laboral con la crianza de sus hijos, eligiendo la lactancia materna como la opción de preferencia, ya que es la que brinda los mayores beneficios.

La tarea de amamantar no es sencilla cuando las mujeres se incorporan a su trabajo y es en ese momento cuando muchos niños dejan de recibir lactancia materna exclusiva. El costo de no amamantar es individual porque el niño y la madre no reciben la protección contra enfermedades conocidas; familiar porque deben comprar fórmulas artificiales y social porque aumenta la contaminación, la carga de enfermedades crónicas no transmisibles y la pobreza.

Por ello son tan relevantes las acciones que podamos hacer como sociedad para favorecer la lactancia materna en personas que trabajan Las acciones con más impacto para lograr este objetivo son las licencias por maternidad y paternidad,las condiciones favorables en los lugares de trabajo para permitir la lactancia, asesoramiento gratuito sobre lactancia y acuerdos laborales flexibles que permitan compatibilizar las dos tareas.

Los espacios amigos de la lactancia (EAL) en los lugares de trabajo consisten en un lugar higiénico, privado y cómodo que permite amamantar o extraerse la leche para brindársela al bebé en su casa. Podes contactarte al siguiente mail dpmimza@mendoza.gov.ar para recibir asesoramiento sobre cómo instalar un EAL en tu lugar de trabajo e información de cómo conservar la leche hasta que se la das a tu hijo/a.

La lactancia humana es un derecho y por lo tanto debemos proteger y velar por que se cumpla.