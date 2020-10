Desde la plataforma “Mis trámites” en www.atm.mendoza.gov.ar se puede gestionar un plan de pago en simples pasos y de manera segura.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) informa a los ciudadanos que se encuentra disponible el servicio de autogestión “Mis trámites” en el portal www.atm.mendoza.gov.ar. Desde allí y en simples pasos y seguros se puede gestionar un plan de pago de hasta 36 cuotas para deudas vencidas al 31 de diciembre de 2019. Además, se pueden generar planes de hasta 6 cuotas para impuestos automotor e inmobiliario con deuda vencida en el corriente año.

Respecto de la generación de planes de pagos correspondientes a deuda vencida al 31 de diciembre de 2019 sobre impuestos varios, Ingresos Brutos, Sellos, Automotor, Inmobiliario y Tasa de Justicia se podrán obtener hasta 36 cuotas.

Por otro lado, sobre deuda vencida durante el corriente año se podrán obtener hasta 12 cuotas sobre impuestos varios, Ingresos Brutos, Sellos y Tasa de Justicia. Mientras que para impuestos Automotor e Inmobiliario se podrán obtener hasta 6 cuotas.

Cabe aclarar que ningún contribuyente podrá tener más de dos planes activos por el mismo objeto imponible y el monto de las cuotas mensuales no podrá ser inferior a $150 o la suma que determine por Resolución la Administración Tributaria Mendoza.

Generar un plan de pago paso a paso

Ingresar al Portal de ATM. Luego, entrar al apartado “Mis Trámites”, con número de CUIT y clave (En caso de no poseer cuenta, la misma puede crearse colocando CUIT, correo electrónico y número de trámite).

Seleccionar la opción “Planes de pago” dentro de la pestaña “Atajos”, y luego, presionar “Generar plan de pago”.

Presionar el botón “Comenzar Plan de Pago”.

Seleccionar la forma de pago.

Elegir el impuesto que desees gestionar.

En el cuadro “Obligaciones Incluidas” aparecen las obligaciones para confeccionar el Plan de Pago. Clicar en la flecha con dirección izquierda para no incluir la obligación en el Plan. Una vez finalizado presionar “Siguiente”.

Seleccionar un Plan de Pago y presionar el botón “Siguiente”.

Clicar “Finalizar” y Generar Boleto para finalizar el proceso.

Plazo de financiación

Hasta 6 cuotas mensuales, iguales y consecutivas con un interés del 1,25% mensual sobre saldos.

Hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas con un interés del 1,50% mensual sobre saldos.

Hasta 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas con un interés del 1,75% mensual sobre saldos.

Hasta 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas con un interés del 2% mensual sobre saldos.