Anses informó todos los detalles para solicitar el refuerzo de ingresos que se compone por un bono de 18000 para trabajadores informales, monotributistas y empleadas domésticas, compatible con AUH y AUE.

A partir del 19 de mayo, Anses comenzará a abonar el bono de 18000 pesos para trabajadores informales, monotributistas y empleadas domésticas. Sin embargo, para acceder es necesario realizar una inscripción desde Mi Anses.

Además del bono de $18.000, Anses entregará un bono de $12.000 a jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos. El refuerzo de ingresos es compatible con otras prestaciones, como por ejemplo:

Asignación Universal por Hija y/o Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo para Protección Social

Progresar

Prestación por Desempleo

Potenciar Trabajo

Inscriptas e inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP)

Planes alimentarios provinciales y municipales»Con el objetivo de que el Refuerzo de Ingresos llegue efectivamente a quienes les corresponde, ANSES evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes», informa el organismo en su sitio web.

Todos los pasos para solicitar el Refuerzo de Ingresos informado por Anses

1. Ingresá en mi ANSES

Para comenzar la inscripción al Refuerzo de Ingresos tenés que ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

2. Si no tenés Clave de la Seguridad Social o CUILSi todavía no tenés Clave de la Seguridad Social o no te la acordás, creá tu clave ingresando acá. ¡Es muy fácil! Seguí los pasos y elegí una clave segura y fácil de recordar.

Si no te acordás tu CUIL podés consultarlo en: https://servicioscorp.anses.gob.ar/claveuser/?system=miansesv2&filter=cvssrepre3.

Una vez que ingreses en mi ANSES, completá tus datos de contacto

Elegí la opción Refuerzo de Ingresos y seguí los pasos para completar o actualizar tus datos de contacto (domicilio, teléfono y correo electrónico). Si tu información está incompleta o incorrecta, podés modificarla en el momento. En caso de que tu CUIL figure como no acreditado, vas a tener que dirigirte a una oficina sin turno.

4.Terminá la inscripción al Refuerzo de Ingresos a partir del 28/04.

Si ya actualizaste tus datos de contacto, volvé a ingresar a partir del 28/04 a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Elegí la opción Refuerzo de Ingresos, completá la declaración jurada y validá o cargá una CBU, donde vas a recibir el Refuerzo de Ingresos de $18.000. Si no tenés una cuenta bancaria a tu nombre, te compartimos toda la información que necesitas para tramitarla.

Es muy importante que sepas que para acceder al Refuerzo de Ingresos, debés contar con una CBU a tu nombre.

Una vez completado todos los pasos, vas a haber finalizado la inscripción.

5.¿Cómo sé si me otorgaron el Refuerzo de Ingresos?

A partir del 05/05, podés ingresar a mi ANSES con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social para consultar si te corresponde el Refuerzo de Ingresos.

Calendario de pago del bono de 18000

Se cobra $9.000 en mayo los días:

Documentos terminados 0: jueves 19 de mayo

Documentos terminados 1: viernes 20 de mayo

Documentos terminados 2: lunes 23 de mayo

Documentos terminados 3: martes 24 de mayo

Documentos terminados 4: jueves 26 de mayo

Documentos terminados 5: viernes 27 de mayo

Documentos terminados 6: lunes 30 de mayo

Documentos terminados 7: martes 31 de mayo

Documentos terminados 8: miércoles 1 de junio

Documentos terminados 9: jueves 2 de junio