La solicitud no estará habilitada para todos los contribuyentes.

En los inicios de este 2023, AFIP habilitó el trámite para pedir la percepción del 35%, el 45% o el 25% de recargo sobre la compra de los 200 dólares mensuales habilitados y gastos con tarjeta en moneda extranjera en el mercado oficial realizados durante 2022. Este beneficio abarca a quienes no tributan ni el Impuestos a las Ganancias ni Bienes Personales.

Aquellos que sí sean contribuyentes de alguno de esos dos gravámenes deben incorporar ese pago a cuenta en su declaración jurada anual de 2022. En el caso de los empleados y los jubilados, lo deben informar a través del sistema Siradig a su agente de retención, quien lo incluirá en la liquidación final.

El proceso de solicitud ante la AFIP no estará habilitado para todos los contribuyentes. Para poder acceder, es necesario cumplir ciertas condiciones, según explicó en diferentes medios el tributarista y CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez.

El economista brindó detalles en 15 claves para comprender el proceso y a quienes abarca.

Quiénes pueden pedirlo

Podrán iniciar el trámite quienes no estén inscriptos en el impuesto a las Ganancias, o bien pague Ganancias pero no Bienes Personales, exclusivamente por las percepciones realizadas bajo el código 219. También en caso de que un contribuyente no esté inscripto en el impuesto sobre los Bienes Personales o bien lo esté pero no Ganancias.

También podrán hacerlo quienes trabajen en relación de dependencia y no sean pasibles de sufrir retenciones del impuesto a las Ganancias por parte del empleador como agente de retención. De todas formas, estarán incluidos también empleados en relación de dependencia y siendo pasible de sufrir retenciones del impuesto a las ganancias por parte del empleador o del agente de retención y que haya tenido percepciones.

Requisitos para solicitarlo

Quienes busquen iniciar el trámite deberán tener número de CUIT, clave fiscal ante AFIP de nivel de seguridad 2 o superior, se deberá informar a la AFIP el número de CBU en la que se acreditarán los fondos a través del servicio “Declaración de CBU”, tener constituido el Domicilio Fiscal Electrónico.

Sobre qué percepciones se puede pedir

Solamente se permitirá pedir la devolución de las percepciones del 35%, 45% y 25% de la Resolución General 4815 de la AFIP. El cobro del impuesto PAIS del 30% no es pasible de devolución, es un gasto.

¿La solicitud es anual?

No, el trámite de devolución es por cada mes en que se practicaron percepciones. “Si te practicaron percepciones en los 12 meses de 2022 y querés solicitar la devolución de todas las percepciones, vas a tener que presentar 12 solicitudes de devolución, una por cada mes”, detalló Domínguez.