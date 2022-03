Este jueves 24 de marzo es feriado nacional por la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Debido a este día, algunas actividades se verán interrumpidas.

La representante del Centro Empleados de Comercio, Edith Nicora, dialogó con Canal 8 sobre la actividad del sector para mañana, «es un feriado nacional, por ende es uno de los feriados que el estado determinó como inamovible».

Por otro lado aclaró, «es un día no laborable, esto no quiere decir que los empresarios no abran sus empresas y puedan convocarlos. Si el trabajador decide concurrir, debe ser pagado doble».

Sobre el panorama en el Valle de Uco, «hemos hecho una consulta con algunos negocios, la mayoría que abrirán serán de comestibles, supermercados abrirá. Mientras que otros pequeños negocios atendidos por sus propios dueños también trabajarán».

«Se desarrollará como un día normal, excepto algunos negocios», estimó.