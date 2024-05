Manifestó que solo sufrió un malestar.

Informamos a la comunidad que el Intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, se encuentra en óptimo estado de salud.

El pasado domingo el mandatario local asistió al Hospital Grl. Las Heras a raíz de un leve malestar, allí fue asistido por el personal de enfermería y luego evaluado por el equipo médico del nosocomio quienes por protocolo resolvieron trasladarlo al Hospital Central donde se realizaron los estudios correspondientes.

Los resultados no revelaron ningún problema grave y la internación fue una medida precautoria para asegurar su bienestar. Actualmente el Intendente se encuentra en su hogar y estará retomando sus actividades habituales en los próximos días, una vez completada la observación médica.

“El día domingo me sentí descompuesto, tuve que acudir al Hospital Las Heras. Por protocolo decidieron enviarme al Hospital Central, me hicieron un montón de estudios y todos dieron bien”, contó el jefe comunal. “Ayer me dieron el alta y me encuentro estable, con ganas de volver a trabajar”.

“Estoy totalmente íntegro, gracias por los mensajes”, cerró.