Con 106 casos activos de coronavirus, preocupa la situación del Valle de Uco

La región ya superó la barrera de los 170 contagios de Covid desde el inicio de la pandemia. Los últimos 27 positivos informados en la noche del lunes encienden, sin dudas, una alarma en las autoridades y en la comunidad valletana. El coordinador regional de Salud, Rodolfo Guillén, habló en el programa AMM de Canal 8 y contó la verdadera situación actual de la región.

«Es muy preocupante. Esto es el rebote de lo que sucede los fines de semana, que es cuando la gente no consulta y consulta el día lunes. Por eso el lunes se juntó una gran cantidad de hisopados y lamentablemente muchos de ellos resultaron positivos» , comenzó diciendo el funcionario al referirse a los 27 nuevos casos que se reportaron ayer en el Valle de Uco.

De acuerdo a los datos aportados por Guillén, hasta el día de hoy, desde el inicio de la pandemia, en el Valle de Uco se registraron 171 casos de coronavirus. De esa cifra hay 63 casos recuperados y 2 fallecidos, por lo que actualmente hay 106 caso activos en la región. Todos ellos alojados en los tres hospitales del Valle de Uco, en el Hotel Turismo de Tupungato, en el Instituto Médico de Tunuyán y, en el caso de pacientes con síntomas leves o asintomáticos y que no pertenecen a los grupos de riesgo, en domicilios particulares.

Así, los internados que están transitando la enfermedad de Covid en los centros sanitarios valletanos son 62, mientras que 44 personas lo hacen con internación domiciliaria y con los correspondientes controles.

Por otra parte, Guillén apuntó también que el tema de los contagios en el Valle de Uco se ha dado en su mayoría en conglomerados familiares, personal de fuerzas de seguridad y del sistema sanitario y no relacionados al turismo interno, bares o restaurantes. En este sentido, y con respecto a la circulación del virus en la región, el profesional aseveró que » es una circulación comunitaria pero por conglomerados, hasta el momento no es una circulación comunitaria sostenida. La mayoría de los contagios son por contacto estrecho, por conglomerados tipo laboral o familiar» y agregó: «en su mayoría, uno cuando investiga el contagio advierte que se trata de contactos cercanos de pacientes que ya lo teníamos como positivo de Covid: padre, marido, hijo o gente que trabaja en el mismo ámbito. Esto genera que alguien se contagie y en su ámbito laboral o familiar no se tienen las correspondientes medidas de precaución, de distanciamiento y esto produce un conglomerado donde se registran 5 o 6 casos en el mismo grupo».

Asimismo, brindando más detalles sobre el tema, el coordinador regional de Salud recalcó que «el 90% de los casos que se dan en el Valle de Uco pertenecen a personas jóvenes», haciendo referencia a una franja etaria que va de los 15 a 37 años. «Esta es la población, y yo insisto en esto siempre, que no toma tanta conciencia de las medidas que se tienen que tomar en estos tiempos. Parece que como se sienten bien, como pueden ser casos leves, piensan que las medidas que nosotros recomendamos de distanciamiento y demás para que el virus no se transmita, no son tomadas tan en cuenta por muchos de ellos», explicó el médico, quien añadió que «esto es principalmente lo que genera estos conglomerado de casos» que hoy vemos en el Valle de Uco.