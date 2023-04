Con amplia mayoría, el Senado aprobó la Ley de Alcohol Cero

La norma obtuvo 48 votos a favor y 9 en contra. Con numerosas organizaciones civiles que participaron de la sesión, familiares víctimas de accidentes de tránsito, se sancionó la ley de Alcohol Cero. Los senadores mendocinos radicales, Alfredo Cornejo y Mariana Juri, rechazaron la norma, mientras que la legisladora del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, votó a favor.

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves, con una amplia mayoría de votos, el proyecto de Alcohol Cero que era apoyado por cientos organizaciones civiles y familiares de víctimas de accidentes de tránsito en el país. La nueva norma modifica la Ley 24.449 sobre alcoholemia cero, para la conducción de vehículos. De esta manera, se reforma el artículo 48 de la Ley de Tránsito, que contemplaba una tolerancia de hasta 0,5 gm. de alcohol por litro de sangre para los conductores.

A partir de ahora, quedará prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre, en todo el país.

Anabel Fernández Sagasti, apoyó la normativa ya que “tuvo un altísimo nivel de consenso”, y rechazó que fuera “una ley demagógica”, en respuesta a las críticas de Juri y Cornejo. Resaltó que “respeto a los dirigentes vitivinícolas de mi provincia, pero no hay un sólo indicador que haya impuesto el alcohol cero que haya afectado al consumo”. Además, aseguró que ni la industria, ni el turismo “necesitan conductores alcoholizados al volante, lo que se necesitan son reglas claras y un Estado presente”.

Sagasti también cuestionó que los índices provinciales registren sólo los accidentes fatales que se producen en el momento, pero no las muertes que ocurren días posteriores.

«En mi provincia no hubo lobby, pero el propio gobernador de Mendoza y los dos senadores que representan a juntos por el cambio pidieron en radio que frene esta ley porque yo soy cercana a usted, señora vicepresidenta (Cristina Kirchner) y tenía el poder para parar esta ley. Quiero plantear que respeto mucho a los dirigentes vitivinícolas de mi provincia, pero no creo y no hay un solo indicador de un país que haya impuesto alcohol cero que diga que esta ley va a bajar el consumo del vino. De hecho, es un problema mundial. Hay un descenso marcado de la ingesta de vino de alcohol en general. Es un relato que le viene haciendo mal a Mendoza», aclaró la senadora.

En cuanto a la provincia de San Juan, también vitivinícola, sus tres senadores votaron de forma negativa. Éstos son Roberto Basualdo (JxC) y López Valverde y Rubén Uñac (FdT).