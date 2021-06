Empató con Chile 1 a 1. Los goles fueron de Lionel Messi y Eduardo Vargas.

La selección Argentina, debutó en Copa América, con un empate 1 a 1 ante Chile. Los goles fueron marcados por Lionel Messi de tiro libre a los 33 de la primera parte y de Eduardo Vargas a los 12 del complemento.

El partido en líneas generales fue muy parejo en cuanto a la posesión del balón y tiros al arco (5 para Argentina y 4 para Chile).

Los dirigidos por Scaloni, tuvieron las más claras pero la mala precisión de Lautaro Martínez (tuvo dos claras debajo del arco) y de Nicolás Gonzáles hicieron que fuera imposible la conquista de más goles.

Respecto a Chile, si bien mostró un buen trato de la pelota, lo más peligroso llegó producto de algunas desatenciones en el fondo argentino, que volvió a mostrar falencias y se terminó pagando caro.

La síntesis

Argentina 1: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Chile 1: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Gary Medel, Eugenio Mena; Arturo Vidal, Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Jean Meneses; Carlos Palacios Núñez y Eduardo Vargas. DT: Martín Lasarte.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Estadio: Nilton Santos (Río de Janeiro).

Goles: PT 32′ L. Messi (A). ST 12′ E. Vargas (C).

Cambios en el segundo tiempo: a los 21 minutos, Exequiel Palacios y Ángel Di María por Lo Celso y Paredes (A); a los 31, Benjamin Brereton y César Pinares por Vargas y Palacios (C); a los 25, Sergio Agüero y Joaquín Correa por Lautaro Martínez y González (A): a los 38, Enzo Roco y Tomás Alarcón por Medel y Vidal (C); a los 39, Nahuel Molina por Montiel (A); a los 47, Pablo Galdames por Meneses (C).

Incidencia en el segundo tiempo: a los 11 minutos, Emiliano Martínez (A) le tapó un penal a Vidal (C).

Próximo partido para Argentina, será Uruguay el próximo viernes a las 21 horas.