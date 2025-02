Convocó a más de 30 mil personas.

Abel Pintos se presentó este sábado frente a miles de mendocinos que no se amilanaron ante lo que se convirtió en una de las tardes/noches más calientes del año. Fue uno de los puntos altos en la segunda velada de la Vendimia de la Ciudad de Mendoza 2025.

Desde temprano, el Parque Cívico se fue llenando con familias y grupos de fans de Abel Pintos, aunque el tiempo no parecía el más adecuado para salir de casa. A las 18 los termómetros rondaban los 36 grados en diversas localidades de la provincia, con la promesa de que la temperatura no bajaría de manera sensible al caer el sol.

Minutos después de las 21.30, apareció en el escenario Abel Pintos: “Buenas noches, gracias Mendoza” soltó mientras sonaba su primera canción: «Sueño dorado». A la vez que arrancaban los acordes del segundo tema: «Creo en ti».

Después le siguieron «Bailando entre tu sombra (Alelí)», «No me olvides», «Sin principio ni final» y «La llave», cerrando un capítulo bien romántico con la gente cantando a la par. Después, llegó el momento de que el público bailara, en este caso con «Tiempo».

“Hace casi 25 años que vengo a Mendoza y cada vez que subo al escenario me aplasta la emoción de verlos a todos recibiéndome con tanto cariño. Para mi estar acá significa muchas cosas, y también sé lo mucho que significa este tiempo de Vendimia para ustedes. Y tenerme a mi presente aquí es lo máximo que me pueden regalar. Estoy como en casa”, dijo emocionado el cantante.