Fotografía: Nico Diez

El municipio de Las Heras cerró el viernes la instalación que operaba la cooperativa municipal de reciclaje de residuos Coreme. Pero los trabajadores no se quieren ir, pues dicen que la comuna, encabezada por Daniel Orozco, les ha ofrecido mudarse a otro lado. Entre los dos, hay contradicciones, tensiones y un final incierto.

En efecto, el lunes se realizó una reunión entre los líderes de la organización con sede en el parque industrial y los funcionarios de Lasherino. Sin embargo, los recicladores dijeron que para ellos no había ningún avance.

En diálogo con este medio, Mario Camperos, presidente de Coreme, recalcó que «no confían» en el cambio que les proponen desde la municipalidad.

«Nos sacan de acá, supuestamente, por una serie de incumplimientos y porque en 2018 se venció un comodato que ahora nos dicen que es ilegal y que el municipio nunca nos ayudó a renovar. Somos gente de trabajo, no escribas, y en esas cosas nos habría venido bien contar con más colaboración», resaltó.

Camperos dijo además que desde la cooperativa quieren conversar con el intendente Daniel Orozco. «Hasta ahora hemos hablado con funcionarios pero nos interesa que nos escuche él. Somos 40 familias que actualmente estamos sin nuestro ingreso diario y no nos vamos a mover de la planta hasta que tengamos una respuesta coherente».

Hoy la sede donde trabajaban los recicladores –mal llamados cartoneros– está clausurada; pero se mantiene una guardia de trabajadores, según explicó el entrevistado. Se les ha vedado seguir operando. E igual ellos se mantienen allí «para que nadie dañe las instalaciones».

«No puede ser que después de 7 años de vencido el comodato que firmó la administración del (el exintendente) Rubén Miranda (PJ) ahora el municipio, sólo porque está gobernado por otra fuerza política, nos diga que el comodato no era válido. Los intendentes son pasajeros, pero el municipio es el tren, y tiene que tener un camino coherente», discutió Camperos.

-Pero el municipio dice que construyó otra planta que cumple con todos los requisitos sanitarios y que podrían comenzar a operar ahí ¿Por qué no se quieren mudar?

-No tenemos nada contra quienes ya están trabajando en esa nueva planta (se refiere al Centro Verde que se inauguró en marzo). Nosotros, por nuestra parte, no podemos confiar en que esa mudanza sea permanente, porque nuestra experiencia con lo que nos dicen desde la municipalidad no ha sido buena. De hecho, nos trajimos esa propuesta del municipio y fue la asamblea de socios la que decidió rechazarla.

-¿Y por qué prefieren que la planta actual se mantenga?

-En Coreme se han hecho cosas muy valorables. Durante la pandemia, por ejemplo, nadie se quedó sin su ingreso y su puesto laboral. Hoy nosotros tenemos lista de espera para entrar, porque no vamos a meter a 100 personas si el material a reciclar no es suficiente para garantizarles un sustento. Por ese tipo de asuntos es que preferimos seguir operando por nuestra cuenta y donde estamos.

-Es el lugar donde trabajan desde hace años.

-Nos dicen que tendríamos que haber hecho reformas, pero nadie se preocupó nunca de que acá hubiera cloacas o agua corriente. De todos modos, desde el municipio nos han dicho que aunque hagamos las reformas que nos piden -cumpliendo la normativa- no nos quieren renovar el comodato. Hace casi 4 años que está la nueva intendencia: ¿no se dieron cuenta antes de que ese comodato no era válido, como dicen?

En contraste, Fabián Tello, secretario de la intendencia, dialogó con el programa Hora Libre -de Radio Nihuil- e insistió con la idea de que Coreme se traslade al Centro Verde. Las nuevas instalaciones también se encuentran en el Parque Industrial de Las Heras.

«Cuando nosotros llegamos a la gestión, Coreme ya usaba el sitio -el referencia al lugar que sufrió la clausura- mediante un convenio que estaba mal firmado. Además, el tratamiento de residuos tiene que cumplir algunos requisitos sanitarios que ellos no cumplían», aseveró Tello.

Y justificó: «Nosotros les ofrecimos, mediante la ordenanza 25 de 2019, que creáramos el Centro Verde con todas las condiciones para que trabajaran ahí».

El funcionario explicó que en la nueva planta hay una cinta recicladora donde se pueden ir seleccionando los residuos que luego se comercializan; «y pronto tendremos andando otra más».

Pero aclaró que, a diferencia de lo que ocurre en la planta de Coreme, en el nuevo Centro Verde «todo aquel que está cooperativizado puede seleccionar sus productos ahí y venderlos».

«La idea -añadió- es que la planta nueva esté en funcionamiento las 24 horas. Y a diferencia de la planta de Coreme, esta tiene todo en orden en lo que respecta a seguros y medidas contra incendios. Si ellos quieren, pueden empezar en el lugar nuevo desde ahora mismo, y todos los bienes que tienen en la planta vieja los pueden conservar. Eso sí: lo que precisamos es que se muevan porque el sitio actual no es adecuado«, cerró.

La situación en la zona generó incertidumbre y algunos incidentes. En uno de los videos que trascendió el fin de semana puede verse el forcejeo que anticipó la detención de Juan, uno de los miembros de la cooperativa, cuando algunos trabajadores de Coreme se manifestaban en la calle.

En Coreme dicen que la secuencia ya fue denunciada e involucra a policías, preventores y a alguien que iba en moto sin el carnet de conducir al día. Los hechos están siendo investigados. Y, como puede verse, hubo al menos una persona que resultó lastimada.

Asimismo, según cuentan en la cooperativa, hubo una mujer embarazada que presuntamente recibió golpes por parte de un uniformado.

«Entonces Juan, que es secretario de la cooperativa, reaccionó y se lo llevaron preso. Lo largaron luego de varias horas. Quiero aclarar que todos nosotros somos gente pacífica», resaltó Camperos, el presidente de la organización.