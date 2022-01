Ayer, el país marcó otro récord de contagios por coronavirus.

La Ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que las personas que sean contacto estrecho, pero que no poseen síntomas, no necesitarán realizarse un hisopado. Asimismo, cada uno deberá cumplir con el aislamiento correspondiente en el caso de tener el esquema de vacunación completo o no.

Durante el día de ayer, Argentina superó la barrera de los 95 mil casos diarios, en medio de una escalada de contagios sostenida desde que comenzó el año. En este contexto, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) resolvió que ya no se recomienda ir a hisoparse en caso de haber tenido un contacto estrecho de Covid-19, incluso si se trata de asintomáticos. En ese caso, la indicación es aislarse.

“Es difícil, a una sociedad cansada, cambiarle las recomendaciones, pasar de decirle que tiene que testearse todo lo que pueda a decirle que no hace falta testearse. El desafío es poder transmitir esto», manifestó la ministra. Además, «tenemos que decirle a la gente que si es contacto estrecho y no tiene síntomas no hace falta testearse».