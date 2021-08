El impulsor de la iniciativa dialogó con Canal 8.

Ángel Kruk, lleva una lucha desde hace años en pedido de justicia por la pérdida de sus dos pequeños hijos Abril y Agustín. Y en pedido de conciencia por el alcohol al volante.

“Presenté la modificación de la Ley 9024 hace ya dos meses en la legislatura, en el Senado. Me reuní con el vicegoberndor, pedimos la modificación de la Ley, por alcohol cero”, manifestó en diálogo con Canal 8.

A la espera de avances en el proyecto de tolerancia cero al volante, manifiesta que continúa trabajando en la concientización. “Ahora se habilitan bares, no hay restricción horaria, la preocupación que tenemos los familiares de víctimas de tránsito y Estrellas Amarillas, son los controles de alcoholemia”, aseguró.

“Hace dos años y siete meses que perdí a mis hijos, y desde ese momento recorro la provincia para que tomen conciencia. Esta lucha la llevo desde hace rato”, dijo Kruk.

“Han asegurado que habrá más controles, me voy a tomar el trabajo de recorrerla como lo hago y tratar de hablarle a los conductores, para que no tomen sin van a manejar”, dijo comprometido.

Kruk elevó el reclamo a los diferentes sectores políticos para que tomen cartas en el asunto, “no les preocupa porque no perdieron a nadie, creen que por ser políticos no les va a pasar”, advirtió.

El caso que impulsa la ley

Abril y Agustín, de 3 y 7 años, murieron en 2018 luego de ser atropellados en Guaymallén. Un Ford Fairlane al mando de José Caccia circulaba por Costanera hacia el Norte aceleró para cruzar calle Matienzo antes que lo hiciera un camión que cruzaba la Costanera y se sumó un VW Gol que circulaba en contramano por Matienzo y al parecer quería tomar la Costanera hacia el Norte. Luego se supo que el conductor iba alcoholizado.

“Caccia fue el que cometió el homicidio de Costanera. El juicio termina el 17, los jueves se tomaron tres semanas. El abogado de Caccia es un gran mentiroso, dijo que para él 3 años y tres meses estaba bien por haber matado a los dos chiquitos. Como papás, nos da tanta impotencia, está hablando de dos niños. El tipo se los llevó a más de 100 km cuando ellos estaban parados. El tipo, en dos años y siete meses jamás pidió perdón”, dijo Kruk.

“Los abogados, se quieren hacer famosos por el caso. Yo no le tengo miedo a los jueces, me he interiorizado por cada uno en la causa de mis hijos. Las pruebas son claras”, agregó.

“Yo como papá espero que no le cambien la carátula, que sea el homicidio simple con dolo eventual, que no quede impune, a mis hijos los tengo en una urna. Espero una condena ejemplar y confío en la justicia”, declaró.