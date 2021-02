Se registran varias denuncias por la misma modalidad.

Continúan alertando sobre los intentos de estafas telefónicas, con llamados falsos en el Valle de Uco. Varios testimonios han dado cuenta de una modalidad similar.

En la región a diario, se reciben más de cinco denuncias por hechos similares. Personal policial, advierte que no sólo son adultos quienes resultan engañados, sino también los más jóvenes ante negocios tentadores, u ofertas de trabajo llamativas con salarios importantes. En este sentido sugieren que, en caso de pactar un encuentro o reunión, se de aviso al personal policial para que puedan intervenir.

En las últimas horas, una vecina de Tupungato posteó en las redes, la situación que le tocó vivir. “Hace un rato recibí una llamada por WhatsApp de este número que aparece en la foto, me dijeron que quede seleccionada para recibir un subsidio desde el Ministerio de Salud por la pandemia. Había quedado seleccionada junto a otro personal de salud para esto. El tema es que eran muchas casualidades que justo trabajo en el Hospital y no me pareció nada raro. La cuestión es que en resumen me hacen ir hasta el banco donde cobro, me dan un código y me piden ingresar, me sonó raro cuando me dijo no hables con nadie, solo coloca tu clave”.

Según su relato, afortunadamente advirtió la situación a tiempo, “Corte la llamada, hable con el hombre de seguridad del banco y me dijo que esta mañana había pasado lo mismo con otra persona. Lo hago público para que no los estafen!!! Gracias a Dios no lo lograron estos hijos de puta. Esos son los datos que me pasaron en la llamada”.

¿Qué hacer ante una situación similar?

-Cortar la comunicación

-Llamar al 911 e informar lo sucedido

-Conectarse con un familiar o vecino para alertar sobre la situación

-No entregar dinero ni información personal o familiar a desconocidos

-No realizar depósitos o transferencias dirigidos mediante contacto telefónico

-No dar información sobre tarjetas de créditos ni sobre tus contraseñas por teléfono, por whatsapp o por mensajes de texto.

-No contestar llamados de números desconocidos.

Tipos de llamadas que suelen realizar los estafadores:

-LLamadas para ofrecer ayuda. Dicen que el dinero de tu cuenta o la de tu familiar está en riesgo, te hacen sacar el dinero o brindar información personal sobre el Banco con el que operás.

-LLamadas para otorgar un beneficio. Se hacen pasar por empleados de la Anses o de un Banco y te dicen que se te depositará, por ejemplo, el dinero del Ingreso Familiar de Emergencia y que para ello deberás realizar una serie de pasos, allí está escondida la estafa.

-LLamadas para decir que se ganó un premio por ser buen cliente (auto, casa, beneficio de empresa de telefonía a la que pertenece) y te dicen lo que tenés que hacer para recibirlo, allí se encuentra escondida la estafa.

-LLamadas por emergencia familiar. Dicen que alguien de la familia sufrió un accidente y debe entregar dinero para asistirlo de manera urgente

-Lamadas haciéndose pasar por un familiar. Avisan que va a pasar el contador u otra persona a buscar dinero por diferentes motivos.

-LLamadas de un supuesto call center. Pueden hacerse pasar por personas que trabajan en un call center. En esos casos pueden simular sonidos ambiente que existen en los centros de atención al cliente.