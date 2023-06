Continúan los ataques con piedras en Ruta 40

Esta vez, ocurrió en San Carlos.

En el último mes se han conocido varios casos de vehículos o colectivos apedreados sobre ruta 40 en alturas de puente del río y alrededores, en Tunuyán.

Pero no es el único sector blanco de ataques, sino que ahora una vecina denunció a través de las redes, una situación similar sobre la misma ruta, pero a la altura de San Carlos.

El pedido por precaución para la comunidad, se viralizó, «quiero contar lo que me recién me pasa cerca del secadero de Tres Esquina-Chilecito y para que la gente tenga cuidado por la ruta 40, largan piedras haciendo daño a los vehículos y a la gente. Esta vez me tocó a mí y como a otras más… tengan cuidado gente», recomendó la mujer.

Además, la publicación estuvo acompañada de imágenes, que muestran claramente, los daños que provocaron las piedras en partes de su vehículo.