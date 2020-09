Las autoridades continúan trabajando para disminuir la circulación de personas.

Tras la decisión de aumentar los controles desde el pasado viernes, el Valle de Uco volvió a ser noticia debido a la cantidad de hechos registrados en falta al aislamiento. Tanto los infractores como las denuncias han mostrado un aumento. “Desde el momento que se anunció la mayor cantidad de controles a fin de reducir la circulación de gente en la vía pública, se empezó a diagramar controles preventivos de vehículos y personas”, detalló el Sub Comisario Benegas en diálogo con Canal 8.

Ante la inquietud de la gran cantidad de personas que hacen uso de lugares públicos para es esparcimiento, recordó que “juntarse a tomar mate o ir a la plaza sigue prohibido. Le pedimos a la gente que se quede en su casa porque este fin de semana se aprehendieron cerca de 40 personas con antecedentes porque no hay un permiso para eso”, aseguró.

“Se sigue pidiendo el permiso de circulación y hemos tenido situaciones donde algunas personas han intentado justificar su circulación luego de las 19 horas diciendo que iban a la farmacia, pero se las ha hecho volver. Y otras han tenido que sacar el permiso porque no hay otra modalidad que no sea esta. Juntarse a tomar mate, ir a la plaza o a un parque sigue totalmente prohibido”.

Con un fin de semana cargado de hechos fuera de los establecido, se acerca además el 21 de septiembre. Para tal fecha, el Sub Comisario aseguró que se trabajará “de la misma modalidad que se está trabajando ahora, se hará con el día del estudiante porque el decreto termina el día 22 de septiembre. En caso de detener a un menor de edad, el ayudante fiscal es quien decidirá qué hacer porque hay que ver si va o no acompañado de un adulto, o directamente se les da aviso a los padres, pero no se los trata de la misma manera, aunque sí se realiza el mismo procedimiento del pedido del DNI y el motivo de circulación”, recordó la autoridad.