Contundente mensaje de Messi: «No hay nada con ningún club»

Difundieron un comunicado tras los rumores.

Jorge Messi, padre y representante de Lionel, rompió el silencio y habló sobre el futuro del capitán de la Selección Argentina.

Difundió un comunicado y habló sobre los rumores que vinculan a su hijo y capitán del seleccionado argentino con distintos clubes negando todo tipo contactos.

«No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG. Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión», dice el texto.

Además agregó, «siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado y no lo habrá hasta que no termine la temporada».

«Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar porqué no contrastan las informaciones… No querrán que una verdad les arruine sus ‘noticias'», cerró.