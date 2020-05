El Gobierno de Córdoba volvió a inhabilitar actividades permitidas desde la semana pasada, como el comercio no esencial, en la ciudad capital de la provincia mediterránea.

Hubo 55 casos de Covid-19 en 72 horas.

La actividad comercial no esencial en la capital cordobesa deberá bajar las persianas otra vez. El aumento de casos en la ciudad obliga a volver atrás por lo menos por una semana en las medidas de flexibilización de la cuarentena.

Así lo entendieron los especialistas que asesoran al Centro de Operaciones de Emergencia (COE), que decidió finalmente suspender las flexibilizaciones dispuestas, después de detectar una suba de casos en un área especifica del centro de la ciudad donde se ubica el Mercado Norte de gran tránsito.

El brote asociado a ese predio explica en parte el endurecimiento.

Esto inhabilita las aperturas en comercios no esenciales y en peluquerías, así como la prestación de profesiones independientes no vinculadas a la medicina, las mudanzas, las visitas a templos religiosos y las salidas recreativas. La vuelta a la restricción comenzó a regir desde la madrugada de hoy. Además, se reforzarán los controles en los accesos a la Capital, así como también la circulación en el interior de la ciudad de Córdoba.

La medida será analizada el domingo, cuando culmine el aislamiento social indicado por el Gobierno nacional.

Para adoptar la decisión también se analizaron los indicadores epidemiológicos del Ministerio de Salud provincial, como la cantidad de días que pasan para la duplicación de casos. Y un dato clave: en 72 horas hubo 55 casos, 35 de los cuales correspondieron a la transmisión en el Mercado Norte, al tiempo que la mayoría de los restantes estuvieron asociados al brote del hospital Italiano y dos, a repatriaciones.

En palabras del titular de la cartera sanitaria, Diego Cardozo, “la curva de casos se aceleró”.

“Hoy peligra la salud de los cordobeses, por eso hemos tenido que tomar esta decisión. Pedimos tolerancia a la población”, advirtió el titular de la cartera de Salud antes de informar lo que ya se esperaba desde horas tempranas de la tarde.

Desde Salud aclararon que la medida no alcanza a las actividades esenciales e industriales en la ciudad, las que continuarán con los protocolos vigentes.

En 16 barrios habrá operativos en los que participarán la Municipalidad, el Ejército y Defensa Civil.

El Ministerio de Salud informó también que, bajo el criterio denominado “de ampliación diagnóstica”, se realizarán bloqueos y testeos en 16 barrios de la ciudad de Córdoba. No fueron identificados con el fin de no contribuir a las actitudes de discriminación que se han advertido en los últimos días y que no favorecen la consulta temprana a los profesionales de la salud ante los primeros síntomas.

