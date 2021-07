Fue durante la mañana de este viernes.

Un grupo de vecinos de Cordón del Plata, Tupungato, se reunieron durante la mañana de este viernes para exigir mayor seguridad, luego de una seguidilla de hechos delictivos que han sido denunciados. El punto de encuentro fue la subcomisaría de ese distrito, donde pudieron dialogar con personal policial que allí se encontraba.

El móvil de Canal 8 estuvo presente en el lugar, donde vecinos manifestaron “estamos cansados de la inseguridad, queremos seguridad y justicia por todo lo que nos han robado. Queremos recuperar las cosas, queremos respuestas”.

“Estamos cansados, son muchos robos. Ya saben quienes son, pero la Policía no puede trabajar sin la autorización de los fiscales. El problema no es la Policía. No podemos seguir viviendo así, sino tendremos que hacer nosotros los allanamientos y justicia por mano propia. Estamos reclamando lo nuestro, no puede ser”, reclaman.

“Roban en pleno día”, manifestaron los vecinos.

“Últimamente se ha puesto muy inseguro, yo estoy viviendo en la comunidad boliviana. Soy hijo de padres bolivianos, no les venimos a hacer daño a nadie, trabajaos y conocemos a la mayoría de la gente. Sabemos quienes están robando”, dijo otro vecino del lugar.

Además, “yo sé que la Policía no tiene la culpa, ellos sin herramientas no pueden trabajar. Yo tenía herramientas y a mí me las robaron, yo no puedo seguir construyendo ahora”.

“Hay que seguir insistiendo, no tenerles miedo, no son muchas las personas que andan haciendo daño”, agregó en forma de reclamo.