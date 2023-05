Cornejo en el Valle de Uco: “Tenemos programa, ideas, proyectos y credibilidad para gobernar estos departamentos”

Alfredo Cornejo estuvo junto a Hebe Casado, su actual compañera de fórmula y candidata a vicegobernadora, en una recorrida en San Carlos, y posteriormente acompañó una capacitación sobre boleta única, en Tunuyán, a equipos y fiscales del Frente Cambia Mendoza.

El senador nacional y precandidato a gobernador por Cambia Mendoza, puso como ejemplo la administración de Tupungato para decir que los otros dos departamentos, San Carlos y Tunuyán, “aumentaron enormemente su planta de personal, mientras Gustavo Soto tiene la misma cantidad e incluso inferior a la que había cuando asumió”.

Puso en valor también, el acompañamiento del municipio al sector privado, asegurando que Tupungato es el departamento del Valle de Uco que más ha crecido en materia de turismo.

Cornejo explicó que la falta de crecimiento de San Carlos, se debe a que “no hay clima de inversión para emprendimientos”.

También recorrió el centro de salud de La Consulta, para observar cómo es su funcionamiento a partir de la incorporación de nuevos servicios, y el traslado de otros servicios al microhospital que se encuentra en las cercanías.

“Es un centro de salud que tiene atención casi todo el día. La verdad es interesante, se mantiene de lunes a sábado en la mañana con atención y vimos cómo se está organizando el trabajo”, apuntó.

Destacó la importancia de la historia clínica electrónica, y del servicio de Telesalud, que se está implementando en la provincia para que una persona que vive alejada de los centros urbanos pueda recibir la atención adecuada y a tiempo.

Luego de este recorrido, acompañó a los jóvenes militantes de la UCR en una jornada de forestación. “Con esta acción el equipo de Cambia Mendoza está mostrando que nos interesa el cuidado del ambiente y del agua, sobre todo pensando en el futuro. Cuidamos el agua con acciones concretas”, expresó, y agregó que “ya hemos anunciado que con los fondos que logramos sacarle al Gobierno Nacional como resarcimiento de la Promoción Industrial, vamos a realizar obras para el agua, que canalicen y optimicen para desarrollar una agricultura competitiva, y una agroindustria que genere empleo”.

Posteriormente, y ante un encuentro de capacitaciones sobre el nuevo sistema electoral en Tunuyán, el precandidato a gobernador comentó que en Cambia Mendoza “tenemos un programa con ideas y proyectos concretos y, fundamentalmente, podemos hablar con credibilidad por nuestros antecedentes. Nadie puede hacerlo mejor que nosotros porque lo hemos probado”.

En cuanto al análisis de las elecciones PASO que se desarrollaron en San Carlos, resaltó que “en este departamento hemos hecho una tarea con muchísima convicción, con un equipo muy chico y contra todo pronóstico, terminamos a tres puntos del oficialismo que gobierna el municipio”.

En relación al candidato a intendente de ese departamento por el frente que representa, Cornejo hizo mención a la trayectoria de Silvio Pannocchia en el sector privado y también destacó su paso por la función pública: “En los tres años que estuvo en la gestión municipal le hicieron la vida imposible. Sin embargo, pese a todo, Silvito hizo un gran trabajo, logrando el apoyo de emprendedores y empresarios locales”.

“El gobierno municipal de San Carlos no ha generado clima de negocios para nuevos emprendimientos en este departamento, no han brindado la más mínima esperanza, están agazapados al poder y al aparato estatal porque tienen solo un proyecto de poder, no un proyecto que beneficie a la mayoría de los sancarlinos”, resaltó el senador nacional.

Cornejo insistió en su recorrida que Cambia Mendoza busca promover “un cambio cultural que termine con el facilismo, la demagogia y el populismo”. Consideró también que, si el próximo gobierno nacional logra estabilizar la macroeconomía, “lograremos un avance importante para San Carlos, porque Silvito pueden generar estos cambios que la gente de aquí viene pidiendo hace años”.

“Si cambiamos y vamos a la cultura del trabajo, del esfuerzo, daremos ese cambio cultural, con un crecimiento que a premie el talento”. Con respecto al voto de los ciudadanos de Tunuyán, Cornejo explicó que “en la última elección, la diferencia era del 70% y ahora fueron sólo 12 puntos. Esto indica la necesidad que está manifestando la gente de este departamento, y por eso daremos pelea”.