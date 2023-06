Cornejo se reunió con universitarios del Valle de Uco para analizar la realidad de los jóvenes

El precandidato a gobernador Alfredo Cornejo, participó de un Conversatorio en la sede de la Universidad Maza en Tunuyán. Frente a un aula colmada de estudiantes de Abogacía, Economía, Contaduría, Kinesiología y Educación Física, dialogó con los universitarios sobre las experiencias económicas de nuestro país, y sobre acciones concretas para efectuar.

La metodología incluyó la formulación de preguntas por parte de los estudiantes, y luego las respuestas por parte de Cornejo. “Ha sido un verdadero placer estar en esta universidad y compartir con los jóvenes. No solo ha sido agradable, sino también muy enriquecedor. Han planteado preguntas pertinentes, actuales, muy sensatas” expresó Cornejo.

“Es gratificante interactuar con ellos, ya que están dedicados al estudio, esforzándose por progresar y obtener sus títulos profesionales. Además, creo firmemente que someternos a su interrogatorio nos beneficia a todos”, indicó.

El precandidato a gobernador también puso en valor la forma de pensar de los jóvenes: “Tengo mucha esperanza y este tipo de reuniones me llena de optimismo, porque las generaciones más jóvenes están dejando de lado las ideologías rígidas que nos impiden pensar desde el sentido común. En su lugar, plantean interrogantes sobre cómo detener la inflación, y cómo lograr una mejor organización macroeconómica”.

“Estos jóvenes son individuos en crecimiento, en busca de oportunidades en la vida, persiguiendo sus pasiones y generando riqueza, y si a esas individualidades le sumamos el trabajo colectivo, desde las instituciones y desde el Estado” destacó. «Avanzamos en esa dirección y una esperanza real y objetiva, ya que creo que el próximo gobierno nacional, renovará las expectativas económicas y establecerá un orden en la macroeconomía” amplió el senador.

Los jóvenes también plantearon la necesidad de mejorar la educación y, ante esto, Cornejo fue contundente: “Este es un problema que afecta a las familias en su conjunto y estamos comprometidos en lograr una educación secundaria masiva, asegurándonos de que nadie se quede rezagado en el camino. La igualdad de oportunidades se logra a través de la educación, porque es la principal herramienta que el 90% de los jóvenes y las familias necesitan, ya que nadie nace en cuna de oro”.

Cornejo anunció que han trabajado en un plan educativo, “en mi próximo mandato, si los mendocinos me eligen, me propongo implementar un programa provincial de matemáticas, ya que considero que es fundamental tanto para la educación primaria como secundaria”. “Necesitamos más ingenieros en Mendoza, en todas las ramas. Y a la par, ya estamos planificando, realizar una enseñanza masiva de inglés en la secundaria” añadió.

Aprender a crecer individualmente pero también crecer colectivamente

Este fue uno de los apartados que el precandidato a gobernador potenció frente a los jóvenes, a quienes instó a formarse para crecer, y también pensar en el entorno. “Primero tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que cuidarnos como individuos, en segundo lugar, hacernos mejor por el entorno en el que nos desarrollamos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra universidad, facultad, en la carrera y en el curso”, les enfatizó a los universitarios, argumentando sobre el cambio cultural que se necesita generar.

“Nos importa mucho el metro cuadrado en el que uno vive, pero a medida que se va agrandando ese círculo, empieza a ser una personalidad colectiva que no es lo mismo que la individualidad, porque la suma de individuos es el planteo colectivo, y el pensamiento colectivo es bastante distinto al pensamiento individual”, sostuvo.

También fue consultado sobre su vida universitaria y cómo llegó desde San Carlos al Congreso de la Nación, pasando por la intendencia de Godoy Cruz y luego por la Gobernación. “Desde siempre me interesó y fui comprometido por las construcciones sociales. Mi padre es cordobés y vino con los salesianos de Don Bosco. Se formó en Córdoba y se convirtió en maestro y mi madre era hija del contratista de la viña de Don Bosco, la cual está ubicada en Eugenio Bustos”, comentó el senador nacional y aseguró que “allí se conocieron mis padres y fueron docentes del colegio de Don Bosco”.

Explicó también que estudió Ciencia Políticas en la Universidad de Cuyo y “comencé a ser dirigente estudiantil, fui delegado de mi curso y luego presidente de la Federación Universitaria. Además de estudiar, también trabajaba, realizaba trámites legales y notificaciones. También me fui a capacitar a otros países cuando pude hacerlo, y viví un tiempo en Chile. Hubo un año que la madre de mis hijos trabajó, y se hizo cargo de todo para que yo pudiera recibirme. Por eso les hago hincapié en eso, los logros son individuales, pero también son colectivos”.

Los jóvenes manifestaron la necesidad de incentivar a las nuevas generaciones para aumentar la cultura laboral, “porque lastimosamente yo encuentro mucha gente de mi edad que prefiere quedarse en casa y no hacer nada, que hasta incluso gana un programa de trabajo”, comentó un estudiante.

Ante esto, Cornejo fue claro y dijo que mucha responsabilidad de esto lo tiene la dirigencia política. “Los que gobernamos tenemos que dar el ejemplo. Los sistemas funcionan con orden y liderazgo, no debemos permitir la demagogia, ni tolerar al que no respeta la ley o no hace su trabajo. Yo creo que tenemos que exigir más, tienen que ser acompañados los gobernantes que exigen y que lideran esos sistemas”.

“Lo que hay que exigir a los políticos, es un umbral mínimo de igualdad de oportunidades, y un clima para que esa gente sí pueda buscarse su progreso individual. Un clima de negocio, un clima de trabajo, un clima de oportunidades” apuntó.

Temas como la economía, la inflación, la dolarización y los proyectos para Mendoza y el país, rondaron las casi dos horas de conversatorio.

Alfredo Cornejo, puso énfasis en la necesidad de cambiar las expectativas de la población, para bajar la inflación y hacer crecer la economía. También manifestó no estar de acuerdo con dolarizar el país, y explicó con argumentos técnicos y sociales los conceptos.

Al finalizar el encuentro, los jóvenes brindaron declaraciones y manifestaron estar muy conformes y contentos por el espacio. “Hemos sido motivados e incentivados por una persona de referencia en el país y por eso estamos muy conformes. Queríamos absorber toda la información, sacarle el jugo, y eso fue lo que hicimos”, comentó Mora, una alumna de la carrera de Contabilidad.

Por su parte, la estudiante también explicó que “conocimos su punto de vista, su visión sobre el contexto económico que estamos viviendo. Y cuál es el incentivo que nos da como jóvenes, no sólo es difícil estudiar, sino como hacemos para que los chicos que no están estudiando lo hagan, frente a tanta incertidumbre”.

La contadora Érica Arellano, directora de la sede del Valle de Uco de la Universidad Maza, manifestó que el ciclo de charlas se basa en “educación superior y la economía. Y está destinado a todos nuestros alumnos, y hemos hecho extensiva al Instituto Tecnológico Universitario”. «Participarán distintos referentes de la provincia para realizar las charlas, para que los estudiantes tengan un panorama como futuros profesionales» agregó.

“Nuestro objetivo es que los jóvenes tengan acceso a encuentros que los formen. Nosotros como institución tenemos la obligación de darles acceso, por ello seguiremos organizando estos encuentros. Serán aproximadamente entre 5 y 6 jornadas, cerró la directora.