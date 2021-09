Fue en el Andes Talleres.

La lista 503 A del Cambia Mendoza realizó su cierre de campaña en el Club Andes Talleres de Godoy Cruz. Los precandidatos Julio Cobos, Alfredo Cornejo, Pamela Verasay, Mariana Juri, Álvaro Martínez, Ida López y Rodolfo Suarez encabezaron el acto en el que estuvieron presentes el vicegobernador, Mario Abed y los intendentes de Las Heras, Daniel Orozco; San Martín, Raúl Rufeil; Ciudad, Ulpiano Suarez; Guaymallén, Marcelino Iglesias; Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; Luján, Sebastián Bragagnolo; Tupungato, Gustavo Soto y San Carlos, Rolando Scanio.

Se sumaron representantes de los partidos que integran el Frente como Héctor Bonarrico, Partido Movimiento de Acción Federal (Más Fe); Omar de Marchi, PRO Propuesta Republicana; Silvina Anfuso, Libres del Sur; José María Videla Saénz, Partido Renovador Federal y Gerardo Santarelli, Partido Socialista.

En primer lugar el precandidato al Senado de la Nación, Alfredo Cornejo, convocó a los mendocinos a “votar este domingo 12 de septiembre. Estas elecciones son una interna de los frentes pero son muy importantes para el país y la provincia, porque es la elección que define cosas, como equilibrio de poder, control republicano, define la idiosincrasia de nuestro país y sin dudas la mayor autonomía de las provincias y el federalismo”.

Por su parte, Suarez le pidió el voto a los mendocinos al detallar que “necesitamos que la gente nos acompañe para poder llevar adelante estas reformas que han sido impedidas por la oposición que pone palos en las ruedas”. Agregó que “se trata de dar un mensaje al Gobierno Nacional y decirle basta a políticas que no dan resultado, a políticas erróneas en todos los aspectos como el económico que todo el mundo conoce, que cada familia padece y cómo nos mintieron”.

El actual gobernador de Mendoza, explicó que “hemos gobernado respetando a la sociedad. Respetar es decir en Mendoza lo mismo que se dice en Buenos Aires. Respetar es decir que no tenemos jefes. Que el único jefe que tenemos es el pueblo de Mendoza para el que trabajamos. No obedecemos a ninguna corriente ideológica nacional, sino que trabajamos para el bien común y para que cada ciudadano en Mendoza pueda vivir mejor, más allá de que la macroeconomía no encuentra el rumbo en este país. No nos ayuda para todo lo que podríamos hacer aquí en Mendoza”.

Mientras que Julio Cobos, manifestó “estamos cerrando una campaña que responde a la primera etapa de un proceso institucional que tiene varios mensajes en estas PASO. En primer lugar que los partidos que se presentan sean avalados por la ciudadanía, pero a su vez el otro mensaje es el aval hacia los gobiernos municipales, provinciales y nacionales”.

“El Gobierno provincial ha sabido con entereza y firmeza tratar de buscar un equilibrio entre salud, economía y educación, Rodolfo Suarez ha hecho bien las cosas y por eso le pedimos a los ciudadanos que nos acompañen para además tratar un equilibrio institucional en el Congreso. Actualmente allí depende de tratar sólo lo que el Poder Ejecutivo Nacional quiere tratar ”, agregó el precandidato a diputado nacional.