Cornejo y Casado destacaron la importancia de un cambio en el Gobierno Nacional

En la necesidad, de mejorar el déficit de viviendas.

La dupla que busca gobernar Mendoza y los precandidatos a legisladores nacionales acompañaron al gobernador Rodolfo Suarez en la entrega de dos barrios en el sur provincial. Allí, remarcaron la ausencia y la discriminación del Gobierno Nacional hacia nuestra provincia.

“Hoy el crédito hipotecario no existe, lamentablemente, por el desorden macroeconómico del país, pero tengo la esperanza que se va a ordenar a partir del 10 de diciembre próximo”. Con esas palabras, el candidato a gobernador por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, comenzó su intervención en la entrega de dos barrios: uno en General Alvear y otro en San Rafael.

El senador nacional y su compañera de fórmula, Hebe Casado, acompañaron al gobernador Rodolfo Suarez y remarcaron la importancia que una gestión de Juntos por el Cambio retome la senda de la construcción de casas para los mendocinos y los argentinos en general.

“Estas viviendas que está entregando el Gobierno de la Provincia son escasas al lado de la demanda inmensa que hay, por lo que sí se vuelve a restablecer el crédito, vamos a hacer muchas casas en el próximo periodo”, dijo Cornejo. En ese sentido, Suarez dejó en claro que en Mendoza “seguiremos trabajando para que haya continuidad en esto que venimos haciendo, que tiene que ver con un Estado ordenado y, por eso, podemos hacer viviendas y obras públicas”.

El gobernador destacó que esto es producto de una gestión que comenzó Cornejo y “que hemos continuado y que pretendemos que continúe”. Además, afirmó que está seguro que si cambia el Gobierno Nacional habrá crédito hipotecario a tasa baja y “muchas más posibilidades, no como ahora que si no financia la Provincia la vivienda social, no hay nada de Nación”.

Cornejo y Casado llegaron al Sur provincial acompañados por el candidato a intendente de General Alvear, Alejandro Molero, y los precandidatos a diputados nacionales Lisandro Nieri, Patricia Giménez, Víctor Ibáñez y Hebe Vázquez Viera.

En tanto que Hebe Casado sostuvo que, si bien el déficit habitacional aun es grande, “la provincia y el municipio han hecho un gran esfuerzo para poder construir las casas que se han estado entregando todo este tiempo”. En ese sentido, recordó que en estos 4 años “no ha habido financiamiento del gobierno nacional hacia la provincia para que se construya vivienda social”.

De esta manera, la candidata a la vicegobernación dejó en claro que en Mendoza “el ninguneo nacional ha sido permanente en todo sentido, desde Portezuelo del Viento hasta cada una de las obras que se han paralizado o que venían del gobierno nacional”. Agregó que tampoco hubo avances en las rutas nacionales al asegurar que “no se ha hecho absolutamente nada”.

Asimismo, Casado detalló que “si vemos lo que ha pasado con la coparticipación y con los ATN, Mendoza siempre ha quedado al final de la lista”. Sin embargo, dejó en claro que “a pesar de todo ese ninguneo y ese destrato, la provincia ha tratado de manejar la situación lo mejor posible y de brindar los servicios que le corresponden”.

“Estas son viviendas hechas completamente con el esfuerzo propio de la provincia, de los mendocinos exclusivamente, porque de ahí salen los recursos”, aseguró Nieri, al ser consultado por la discriminación que viene recibiendo la provincia por parte del Gobierno Nacional. Continuando con su idea, el precandidato a diputado nacional agregó: “En coparticipación, Mendoza recibe muy poco, recibe lo mismo que provincias que poseen la mitad de los habitantes que Mendoza, como por ejemplo Santiago del Estero”.

Según Nieri, “es una discriminación del kirchnerismo a todo el que no es de su color político, a todo aquel que piensa distinto. Como si fuese una cuestión política y no estuvieran con eso atacando absolutamente a todos los mendocinos”. Además, dijo que estos gestos se notan cuando autoridades nacionales visitan nuestra provincia y no se acercan por Casa de Gobierno o de convocar al Gobernador para participe de las actividades que organizan.

“Tuvimos que naturalizar esta situación, pero no quita que nuestra obligación es defender los intereses de la provincia como lo venimos haciendo. Hoy es mi trabajo en el Congreso y lo que aspiro a hacer a partir del 10 de diciembre encabezando la lista de Juntos por el Cambio”.

Sobre las próximas elecciones nacionales

En cuanto a la elección nacional PASO que será el 13 de agosto próximo, Cornejo explicó que en Mendoza se logró una lista de unidad que acompañará tanto a las fórmulas Bullrrich-Petri y Larreta-Morales. “Los candidatos a legisladores nacionales acompañarán a los dos precandidatos a presidentes de Juntos por el Cambio”.

Cornejo resaltó que, si bien cada uno tiene sus preferencias en cuanto a quien votar en las PASO nacionales, afirmó que “Cambia Mendoza tiene libertad de acción. Cada uno de sus dirigentes va a optar con quien trabajar en las primarias para luego estar unidos en la general”. Destacó que lo importante es que “estamos todos comprometidos en que el próximo Gobierno Nacional sea de nuestro signo político”.

Fue más allá y reiteró que “necesitamos para Mendoza y para Alvear un cambio en la Argentina, un cambio categórico, concreto, contundente y eso solo lo garantizan los candidatos de Juntos por el Cambio, sea Horacio o Patricia, ellos lo garantizan”.

Por su parte, la compañera de fórmula de Cornejo reiteró la necesidad de un cambio. “Es necesario un giro, que no siga a esta misma gente, que no continúe (Sergio) Massa, que es el superministro de Economía, y quien nos ha llevado a un 140% de inflación, a tener reservas negativas, a tener casi 50% de pobreza y con esa misma cara se presenta de candidato a presidente”.