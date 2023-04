Cornejo y López recorrieron empresas en Tunuyán

Fue durante la mañana de este martes.

En la jornada de hoy, Alfredo Cornejo visitó Tunuyán y acompañó al precandidato Luis López, en una recorrida por empresas del departamento.

En primer lugar, se hicieron presentes en la Bodega Laureano Gómez Winemarket, empresa que accedió al programa provincial Enlazados y participa del Mendoza Activa, en la línea de parques industriales.

También, hicieron una parada en la Cooperativa de Vinos, ubicada en Vista Flores, que ha logrado aumentar sus ventas en los últimos seis meses, tras su incorporación al programa Enlace.

Luis López, se refirió a la conformación de Cambia Mendoza y el trabajo conjunto, “tenemos otros candidatos dentro del frente con los cuales tenemos muy buena relación y vamos a trabajar juntos, una vez que pasen las PASO”. Además, mencionó que en su lista de precandidatos a concejales “son todas personas nuevas en la política, con muy buenas ideas y que tienen un montón para aportar”.

En ese sentido, destaco que se trabaja, “con gente que ya lleva muchos años en el gobierno”, “por eso es importante la renovación, porque queremos aportar para que Tunuyán crezca”.

Por su parte, Cornejo reconoció que más allá del apoyo del Gobierno provincial a este tipo de proyectos, “la industria del vino podría potenciar muchos más emprendimientos como éstos bajo un contexto macroecónomico ordenado”. Asimismo, mencionó que “mientras este sector crece en el mundo, decrece en los países productores de vinos como nosotros”.

Además, el precandidato a gobernador agregó que “hay una oportunidad inmensa de llevar nuestros vinos”, aunque aclaró que “bajo este contexto macroeconómico no hay chances de que nuestros vinos puedan tener mercado, ampliar hectáreas y ser vendidos en el exterior. Por ello, hay que dar una vuelta de página. El kirchnerismo no puede gobernar más la Argentina porque deteriora nuestras bases económicas, nuestra posibilidad de organizarnos. Este programa no nos da la más mínima oportunidad de crecimiento”.

Sobre la situación del país mencionó, que en estos 20 años “hemos seguido produciendo prácticamente la misma riqueza en dólares, pero ahora la distribuimos entre 3, 4 o 5 millones más de habitantes de los que teníamos”. A modo de ejemplo, citó que “basta con mirar el billete de mayor denominación que tenemos para darnos cuenta del desorden macroeconómico que estamos atravesando. Y esto también representa un desorden en la vida cotidiana de todos los ciudadanos”.

Así sostuvo, “es en ese contexto la ciudadanía va a votar. ¿Qué estamos ofreciendo nosotros?: gente creíble, que habla como adultos, no demagogos, que dicen buenas frases y le da una palmada en la espalda a la gente en la calle. Con eso no solucionamos esta situación. Este problema lo agravó el Frente de Todos. El kirchnerismo ha gobernado 16 de los últimos 20 años de la Argentina y quieren explicar el fracaso del país por los únicos cuatro que estuvo Macri”.

La importancia en el cuidado del agua

Como uno de los ejes a seguir, sostuvo que la optimización del agua será uno de sus ejes de gestión en caso de volver a llegar a la gobernación. En ese sentido, explicó que si bien en la actualidad hay escasez del recurso, se vienen realizando varias iniciativas para paliar la problemática en los últimos años.

De esta manera, aseguró que se encuentra trabajando junto al equipo de Irrigación en un proyecto de “vehiculización del agua que tiene que ver con el riego por goteo para la agricultura. El problema del agua en Mendoza requiere profesionalismo, cultura y financiamiento. A pesar de tener menos agua, se han hecho avances en la optimización del uso del agua en los últimos 10 años”.

Para cerrar agregó, “la macroeconomía influye mucho en este plan. La campaña electoral debe profundizar en las ideas y cómo llegar a emprendimientos colectivos que nos den resultados individuales para el progreso individual también”. Además, aseguró que el destino de los 1023 millones de dólares que eran para Portezuelo del Viento “estarán mayoritariamente enfocados en cómo usar mejor el agua”.