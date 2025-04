Hay un rechazo de la actividad en el departamento.

En el marco de la entrega de viviendas en el departamento de San Carlos, el gobernador Alfredo Cornejo acompañando al intendente Alejandro Morillas.

«Quiero proyectar el futuro, tenemos que mirar para adelante. Porque de tanto mirar para atrás no damos esperanza y la ciudadanía merece esperanza», declaró el mandatario provincial.

En ese sentido agregó, «tenemos que contribuir con una esperanza que no sea vacía, sino basada en hechos reales. Tengo esperanza de que si la Argentina ordena su macroeconomía, Mendoza va a crecer y va a crecer fuerte».

«Va a ser fuerte por su agricultura, la agroindustria, la vitivinicultura a pesar de la caída del consumo del vino. Hay que reactivar el petróleo», señaló.

Además, sumó, «recuerdo cuando era niño, San Carlos era un pueblo petrolero. Hoy lo hemos perdido. Desde la aparición de Vaca Muerta y todas las operaciones de Neuquén del petróleo no convencional nosotros nos hemos quedado con un petróleo convencional que es más caro sacarlo y entonces no es competitivo».

También reconoció, «este año hemos recuperado ese declino, lo hemos levantado con nuevos contratos, licitaciones, hay gente invirtiendo. YPF le ha dejado 14 áreas a terceras empresas por pedido nuestro. Creo que hay que hacer minería sustentable en los lugares que quieran hacer minería. En los lugares que no se quiera, no».

«En San Carlos, lo hemos hablado con el intendente no se quiere hacer minería porque la gente rechaza la actividad. Y no hay que insistir con esa actividad en un lugar donde no hay apoyo», dijo con convicción.

Por su parte, el intendente Alejandro Morillas comentó, «San Carlos es muy claro en su discurso, el gobernador tiene claro que la licencia social no existe. Y siempre se ha referido de la misma manera, no podemos ser necios creer que van a hacer algo que están diciendo que no«.

«Es una posición en la que estamos de acuerdo, somos cuidadores de agua. Hemos puesto en cada pileta filtros para cuidar el agua y son hechos, no son relatos. Cuidamos nuestros acuíferos, estamos trabajando. Es el camino que nosotros tomamos en San Carlos», cerró.