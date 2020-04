Alfredo Cornejo, Diputado Nacional por Mendoza, anoche hizo declaraciones en “Animales sueltos”, que conduce Luis Novaresio.

«Al Gobierno le va bien con la cuarentena, porque los ciudadanos tienen miedo y se aferran En reiterados cruces que tuvo con la panelista Romina Manguel, Cornejo dejó en claro su posición: «Al tener parada la economía puede emitir dinero y que no haya estampida inflacionaria. En algún momento hay que salir de esto y de la mejor manera posible. Argentina sufre una crisis económica heredada con serios problemas financieros y una caída estrepitosa de la actividad productiva. A su vez, también debe resolver la reestructuración de la deuda externa y evitar el default”.

Entre otras cosas, se refirió a lo que él cree, es lo que está de fondo en la política de estado: «el relato que vence, es el de Cristina Kirchner»

«El Gobierno se siente cómodo porque la moneda está deteriorada, no tiene financiamiento y no tiene ahorros, optaron por cerrar por todo y se quedaron con la única fuente de financiamiento, que es la emisión de dinero», explicó Cornejo. «El cuento que están divididos, me lo creía al principio, ya no me lo creo más. Hay ambigüedades y en general el relato que vence, es el de CFK«, dijo el radical.

Finalmente, destacó el actual rol de la oposición: «Hay una gestión colaborativa, no imagino a Rodríguez Larreta yendo contra Alberto Fernández y Axel Kicillof. Hablaría pésimo de él». «Necesitamos un bueno gobierno y una buena oposición. Argentina es un lugar dónde no hay acuerdos básicos».

Fuente: Animales Sueltos/A24