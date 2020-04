Los enfermeros aseguran que no tienen ni tensiómetros.

El coronavirus en Argentina ya es una realidad y además de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, Chacó es otro de los puntos del país muy castigados.

En la provincia del Chaco, los profesionales de la salud aseguran que se está trabajando muy mal y que prácticamente no tienen las herramientas para hacerle frente a la situación.

Una enfermera de un hospital ubicado en Quitilipi asegura que «Se está trabajando mal, tenemos un barbijo que no nos protege y un camisolín que no cubre nada».

«No tenemos alcohol, tampoco hay tensiómetros, no tenemos absolutamente nada y estamos trabajando en una situación de riesgo total».

«Le pido a los médicos que denuncien la situación y que muestren lo que es la realidad, a nosotros no nos están cuidado».

Sobre la falta de elementos de protección personal que denunció la enfermera, como barbijos, camisolines, mascarillas, Carolina Leiva Directora del hospital de Quitilipi aseguró, “todo el personal que asiste a sus tareas en las guardias tiene su equipo”.

Nota completa con la enfermera denunciante: https://www.youtube.com/watch?v=kT4De5qg1MU

Descargo de la Directora del hospital: https://www.youtube.com/watch?v=NANEzKE60ig&feature=emb_title