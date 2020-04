Mendoza, informó un nuevo caso positivo.

Se trata de un hombre de 61 años con nexo epidemiológico por haber estado en Cuba. Está internado en el Hospital Español. El paciente estuvo realizando aislamiento responsable en su domicilio controlado por sistema de salud privado y Epidemiología.

Nuestra provincia cuenta 63 casos confirmados. Son 36 casos importados -gente que ha llegado de otros países-, 27 de ellos por contacto estrecho con alguien que vino de otro país o dio positivo de COVID-19.

De esta manera, Mendoza tiene 8 personas de alta y 6 fallecimientos por COVID-19.

En el país, hoy fueron confirmados 128 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 2.571 positivos en el país. Del total de esos casos, 840 (32,8%) son importados, 903 (35,3%) son contactos estrechos de casos confirmados, 425 (16,6%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Se registraron 3 nuevas muertes. Dos mujeres, una de 53 años residente en la provincia de Buenos Aires y otra de 67 años, residente en la provincia de Córdoba; y un hombre de 70 años residente en la Ciudad de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 112.

En tanto, Ginés González García, Ministro de Salud de la Nación, expuso durante tres horas ante diputados por videoconferencia: Entre otras cosas, dijo “No se puede prolongar una cuarentena indefinidamente”, aseveró y detalló que se administrará la salida en algunos lugares “con un criterio epidemiológico, geográfico y de tipo de actividad”.

“El tránsito es un mecanismo terrible de transmisión, sobretodo es fundamental evitar el tránsito” subrayó sobre la circulación del coronavirus. Pero remarcó diferencias con algunas provincias que cerraron sus ingresos: “Algunos municipios si no tienen casos, si no tienen circulación de gente interjurisdiccional, no tienen tanto riesgo. Algunas provincias se han puesto medio feudales, no aconsejamos eso pero no lo podemos cambiar”, remarcó y como ejemplo mencionó que “hubo trabajadores que fueron a la cosecha y dieron la vuelta a la Argentina porque no los dejan entrar a alguna provincia”. Y agregó al respecto: “Estamos tratando de manejar las cosas y no que estas cuestiones nos manejen a nosotros”.

En otro orden, hoy a las 18.30 partió un avión de Aerolíneas Argentinas desde Ezeiza rumbo a China. El vuelo tiene como misión traer al país insumos médicos destinados a enfrentar la pandemia por coronavirus en la Argentina.

«Desde los ministerios e intendencias están esperando con mucha ansiedad este vuelo porque son insumos de gran ayuda», aseguró Pablo Biró, Secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA).

El vuelo excepcional se realizará, en un total de 55 horas, con un Airbus 330-200 que viajará por el Pacífico desde Buenos Aires a Shanghái vía Auckland en busca de un cargamento con 13 toneladas de insumos hospitalarios donados por el gobierno chino. «Es 4 veces más largo que el vuelo más largo de Aerolíneas, es inédito», señaló Biró.

La carga a transportar, que será trasladada en dos vuelos similares, está compuesta en parte por 100.000 kits de detección temprana del COVID-19, termómetros digitales, 100.000 barbijos N 95 y otros de uso quirúrgico. También enviarán entre guantes y equipos menores, 50.000 trajes de bioseguridad.

La tripulación está compuesta por 12 pilotos: los capitanes Eduardo Jorge Ravera, Pablo Biro, Juan Pablo Mazzieri y Fernando Carrea, y los primeros oficiales Miguel Ángel Dimoulas, Víctor Antonio Saavedra, Eduardo García, Guillermo Masnata, Nicholas Daich, Guillermo Granara, Víctor Javier Mantello y José María Aguer.

Completan la misma desde el área técnica, tres mecánicos (motorista, aviónica y montador), un inspector, y un despachante operativo.

Fuentes: Ministerio de Salud de la Nacion/ Telam