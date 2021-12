En declaraciones a Radio Nihuil de Mendoza, el gobernador aseguró que «no estamos evaluando medidas en este momento» respecto de posibles restricciones ante el avance despiadado de la tercera ola de Covid.

«Estoy viendo lo que pasa en otras provincias y los datos que tenemos hasta el momento», dijo el gobernador respecto de la evaluación que se realiza ante el avance de la variante Ómicron. «Esta nueva cepa es mucho mas contagiosa pero más leve. Vamos a ir monitoreando la situación de la prestación del servicio sanitario. Ésa es la variable que manejamos«, determinó.

«No estamos evaluando medidas en este momento porque la cepa es muy contagiosa y no es recomendable. Nos vamos a contagiar mucho pero si estamos vacunados, eso no impactará en el sistema sanitario«, confía Suarez en consonancia con Nación que también decidió no aplicar restricciones, teniendo en cuenta que sólo el 35% de las camas de terapia intensiva del país están ocupadas.

Estas declaraciones acompañan la decisión que se tomó en conjunto con los ministerios de Salud y Gobierno hace tres días: «Es clave para que la economía siga abierta, que respetemos los protocolos que aún permanecen vigentes. Concluimos que es necesario apelar a la responsabilidad individual y colectiva de los mendocinos para evitar la propagación acelerada de la tercera ola que aqueja al mundo«, había señalado el gobernador en las redes sociales al terminar la reunión.