Podría haberse producido una fuga como resultado de un accidente en el que se realizaron experimentos para desarrollar vacunas y fármacos terapéuticos.

“Estos tipos estaban haciendo experimentos para los que no estaban totalmente autorizados o no sabían lo que estaban haciendo y que, de alguna manera, ya sea por un error involuntario o por un técnico de laboratorio, una de estas cosas salió de allí. No es tan difícil que estos virus se fuguen. Por eso estos laboratorios son tan peligrosos”, señaló.