A 60 años del violento episodio, en exclusiva con Canal 8, dialogó uno de los acusados que luego fue desvinculado del caso.

El crimen de Villa Seca se registró el 28 de setiembre de 1961, cuando a cuchilladas mataron a Celedonio Alonso, de 36 años, su esposa Julia (30), quien además se encontraba en el octavo mes de embarazo y un obrero rural, identificado como Carmelo Quispe, de 25 años y de nacionalidad boliviana. VER NOTA

Juan Naranjo, fue el primero en confesar ser autor del múltiple crimen, pero la versión se desmoronó ya que terminó confesando después de una paliza recibida en dependencias policiales. Más tarde se sumó en calidad de sospechosos a Julio García Polanco, pero también terminó desvinculado del caso.

Actualmente, Naranjo tiene 73 años y a seis décadas del brutal crimen brindó una entrevista exclusiva con Canal 8, «yo estuve ese día, me llevaron a ver el crimen, tenía 13 años. Era una cosa terrible, yo quería hablar y no me dejaban, me pegaban como si fuera una persona grande».

«Me dejaron mal de la cabeza, estuve 5 años en el patronato, de ahí salí al servicio militar», comentó.

Además agregó «directamente me culparon, me torturaron. Yo no sabía nada, de tanto pegarme me perdía, me electrocutaban», detalló Naranjo.

«Ellos querían saber si era yo y me querían culpar, porque los que habían hecho eso estaban por acá», dijo refiriéndose a la zona donde ocurrió el hecho y declarando su inocencia ante lo ocurrido.

En relación a su vínculo con las víctimas, reconoció, «yo conocía a Alonso, por su nombre porque nosotros trabajamos mucho en Villa Seca y a este hombre le comprábamos mercadería de su almacén, comprábamos ahí la comida. Ahí lo conocí».

«Alonso era un hombre grandote, cuando lo vi muerto no entendía como habían hecho eso», agregó.

«Me torturaron, porque quería conseguir a alguien como culpable. Todos los días me torturaron, mañana y tarde. Me pegaron tanto, que no reconocía a nadie», volvió a recordar el hombre.