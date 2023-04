Cristian Gottardini: «Tenemos un plan de viviendas sostenido para Tunuyán»

El precandidato detalló los ejes de su propuesta.

A días de las elecciones PASO, los precandidatos brindan sus últimas declaraciones. En una entrevista con «A Media Mañana» por Canal 8, Cristian Gottardini, precandidato de Unidos x Tunuyán enfatizó sobre su propuesta, «venimos preparándonos de una forma intensiva. Sentimos orgullo de trabajar para las necesidades de la comunidad».

«Sabemos lo que necesita el departamento. Pusimos en agenda el tema vivienda, hay que trabajarlo como una política de estado. Tenemos un plan de viviendas sostenido para Tunuyán», declaró. Al respecto agregó, «sabemos que con recursos propios podremos hacer dos tipos de construcciones que en dos meses podrían estar en condiciones de habitarlas. No serán regaladas».

Para esto, explicó, «hemos planteado un plan de pago, que será una cuota que no supere el 30% de los ingresos del hogar. Complementariamente a eso, estamos trabajando en un proceso de industrialización». En ese sentido sumó, «si no se generan las condiciones desde el municipio ,las grandes empresas no se van a venir a instalar a Tunuyán. Planteamos la idea de crear tres parques industriales, uno en Vista Flores, Colonia Las Rosas y otro en el oeste del centro de Tunuyán».

«Tenemos que generar trabajo y distribuirlo», dijo sobre la importancia de los distritos. «Generamos distribución de la riqueza enorme, es un plan que no tiene con decir solo que vamos a entregar casa, sino que habrá grandes beneficios» para los vecinos. «Hace falta una decisión política, es cuidar lo que se ha hecho pero hacer obras que de verdad le cambie la vida a la gente».

«Les pedimos que nos acompañen este domingo, tenemos un plan integral de Tunuyán, cuidaremos lo que se ha hecho bien. Tenemos una propuesta clara», cerró.