La vicepresidenta de la Nación manifestó sus inquietudes respecto del fallo de la Corte Suprema en beneficio de CABA.

Cristina Kirchner encabezó este martes un acto en el partido bonaerense de Avellaneda, en lo que fue el último mensaje público de la exmandataria antes de la finalización del año que podrá verse online.

Fue la primera vez que reapareció en público tras la condena que sufrió en la causa Vialidad y el anunció nuevamente que no será candidata en 2023.

Recordó lo que había sido discutido por todos los gobernadores del país “fue modificado por otro decreto por parte del presidente Alberto Fernández”. “Pero no quedó en un decreto simple. Hubo una ley del Congreso de la Nación, que consagró ese decreto y esa nueva distribución del ingreso”, destacó.



“Sin embargo, la Corte hizo caso omiso a una Ley. Estamos hoy en un momento en el que se suspende una Ley. Una cosa insólita. Las cosas no pueden suspenderse. El único que puede suspender una Ley es el Congreso. El Poder Judicial puede considerarla inconstitucional y no aplicarla, pero no suspenderla”, lamentó.

Por otro lado explicó, “esto puede parecer casi una discusión entre dirigentes políticos, consejeros, gobernadores. Pero este partido judicial está influyendo sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Argentinos hay que despabilarse».