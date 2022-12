Rompió el silencio.

Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos por defraudación al Estado en la causa Vialidad.

La decisión contra la Vicepresidenta en ejercicio del cuarto gobierno kirchnerista la tomó el Tribunal Oral Federal N°2 después de tres años y medio de juicio oral. La fiscalía había pedido una sentencia a 12 años de cárcel por asociación ilícita y defraudación al Estado. La defensa, su absolución.

Como lo había anticipado, tras el fallo dio su palabra en una transmisión en vivo.

En sus palabras sostuvo, “siempre quisieron condenarme”. Por otro lado, “las causas ya habían sido juzgadas y sobreseídas”, sostuvo la ex mandataria, que además fue inhabilitada a ejercer cargos públicos de por vida.

“Lo raro es que la condena es por administración fraudulenta”, aseguró desde su despacho.

Y volvió a apuntar contra los fiscales, “se probó que ninguna de las mentiras de los fiscales eran ciertas”.

Señaló que cuando era presidenta de la Nación no tenía «manejo de las leyes que son aprobadas» por el Poder Legislativo y marcó que «el presidente de la república tampoco administra el presupuesto».

La vicepresidenta sostuvo que la condena de 6 años de prisión en su contra no obedece a un «lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia judicial».