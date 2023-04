Cristina Kirchner: «Hay que revisar el acuerdo con el FMI»

Reapareció ayer en un acto.

La vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó este jueves revisar el acuerdo con el FMI. Pero advirtió que hay que revisarlo «pero no para no pagar, más allá de la discusión de las sobretasas. Se tiene que revisar las condicionalidades y que las sumas que se paguen estén atadas como un porcentaje al superávit comercial». E insisitó: «Nadie dice que no haya que pagarle al FMI».

Y advirtió que el FMI fue «el protagonista de los peores momentos de la democracia en materia económica, no hay ningún argentino de bien que pueda ignorar el lastre que significa para la sociedad argentina el retorno al Fondo».

El Fondo Monetario Internacional es «una presencia que nosotros como proyecto político expulsamos, que a partir del año 2005 pudo iniciar un ciclo virtuoso en que los trabajadores pudieron participar en la distribución del ingreso en mas del 50%. Que nos vengan a hablar de los últimos 20 años desde la oposición, nos duele», expresó la Vicepresidenta en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata, al cumplirse hoy 20 años de la elección que le permitió a Néstor Kirchner acceder a la presidencia.