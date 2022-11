Este martes va a tener la posibilidad de hablar por última vez antes del veredicto. Ese día también se conocerá la fecha de la decisión final.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, volverá a estar presente en el juicio oral de la obra pública. Será el martes a las 9.30 horas para la audiencia en la que podrá hablar por última vez frente a los jueces antes del veredicto.

Ese mismo día, luego de que finalicen de hablar los acusados, el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer el cronograma final del proceso, lo que incluye la fecha del veredicto. Se espera que sea en la primera quincena de diciembre.

El juicio comenzó en mayo de 2019 y desde la semana pasada entró en su etapa final. Finalizó la prueba y los alegatos -en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condena para los 13 acusados- y comenzaron las palabras finales. Es el momento en el que los acusados pueden o no hablar por última vez antes del veredicto.

Podrán hablar Cristina Kichner, el ex presidente de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro; el ex funcionario del Ministerio de Planificación y primo del ex presidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner; y el ex secretario de Obras Públicas José López. La vicepresidenta no tiene que ir a Comodoro Py ya que la audiencia será por videoconferencia.

Si la vicepresidenta acepta hacerlo será la tercera vez que hable en el juicio. En estas oportunidades siempre criticó el juicio, alegando ser esta una persecución política. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, dijo en su indagatoria.

Veremos este martes si acepta exponer su palabra, antes del veredicto final, que aún no existe una fecha confirmada.