Cristina: «No me importa si me meten presa»

Así se expresó la vicepresidente.

Cristina Fernández de Kirchner, reapareció esta tarde en la escena pública tras su exposición en la sede de la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma. La cita tuvo como marco el III Foro Mundial de Derechos Humanos, que se desarrollará hasta el próximo viernes 24 de marzo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

«Perdónenme que hable tanto de economía, pero todo lo que pasa, todo lo que se sufre tiene que ver con la economía», resaltó la exmandataria nacional, condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por irregularidades en el reparto de la obra pública.

«Si vas con los otros y con los medios no tenés problema, el problema es cuando uno decide jugar del lado de los intereses del pueblo», afirmó Cristina Kirchner.

En el salón Ballena Azul del CCK completamente repleto, la titular del Senado expresó, «tal vez yo porque lo represento es que se encarnizan conmigo, no solo economía sino también lo que hicimos en derechos humanos, no nos van a perdonar nunca».

«Si me van a condenar, si me van a inhabilitar, si me van a meter presa no me importa, lo que me importa es volver a construir un país como el que alguna vez tuvimos», subrayó.