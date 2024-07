La expresidenta Cristina Kirchner reapareció públicamente este domingo en una entrevista. Cristina apuntó contra el presidente al que acusó de ser «el único que sigue creyendo que el problema es el déficit fiscal, junto a algunos empresarios».

«El problema de la Argentina es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento. Este es un Presidente que sigue atando a un mundo que no existe. No compran medicamentos, suspendieron obras públicas. Faltan dólares y debemos muchos dólares», sentenció la exmandataria.

Además, Fernández de Kirchner criticó el cuestionado Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ya que consideró que «no entrará un miserable dólar», y apuntó: «Que el campo se olvide de que le rebajen retenciones porque será el único productor de dólares con la aprobación del RIGI. Nos proponen un país que no tiene nada que ver con la realidad».

«El Gobierno pide 10 mil millones de dólares al FMI, parece ser que los 45 mil millones que pidió Macri no alcanzan. ¿No era que el problema eran los pesos y el déficit fiscal?», manifestó Cristina.

En este sentido, la expresidenta planteó que «hay que discutir qué hacemos con la deuda», y puntualizó: «Debemos u$s400 mil millones, de los cuales la mayoría es en moneda dura. Estamos proponiendo un modelo extractivista que no nos deja un dólar. Que alguien me diga cómo concilio esa deuda con el modelo extractivista que me proponen. Los únicos que pagaron deuda fuimos nosotros».

«Es trucho e insostenible. ¿Cómo hacen para sostener esto?», insistió la exmandataria sobre el superávit fiscal. Dijo que podía sostenerlo si hacía una dolarización.

Por último, analizó que «cuando Milei incorpora a Caputo lo hace bajo la promesa de que vengan los dólares necesarios para la dolarización, porque era la manera de cristalizar la transferencia de ingresos formidable que hizo del trabajo al sector del capital».