Fue el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff.

Realizaron una fuerte crítica a la entrega de vacunas a camioneros. Además, el diputado apuntó contra Carla Vizzotti, la ministra de Salud de la Nación, por la multitudinaria foto del acto que se llevó a cabo en Ensenada el pasado miércoles.

Vizzotti había manifestado que ella es la que más sufre la situación y el faltante de vacunas, a lo que Wolff respondió,“sufren los que no son amigos del gobierno y no tienen vacunas”.

Ante los repudios, la ministra había señalado “todo el acto fue muy cuidado y siempre hay estrictos protocolos, como en todos los actos. La vicepresidenta se cuida muchísimo y el Presidente también ha adquirido más hábitos de cuidado desde hace un tiempo. Fue un descuido al final del acto”.

Mediante Twitter, el diputado dijo, “ustedes no tienen vergüenza, ministra. Sufren los que no son amigos del gobierno y no tienen vacunas. Ahora le van a dar a Moyano para que reparta. Prioridad de vida a los amigos del poder”.