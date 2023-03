Cuánto cuesta la nueva válvula obligatoria para GNC en el Valle de Uco

Se trata de un requisito obligatorio.

Un nuevo requisito rige para los vehículos con GNC, esto implica a su vez un nuevo gasto. Según la Resolución 375/2022 aprobada en septiembre de 2022 por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), los usuarios que deban realizar la prueba hidráulica obligatoria deberán reemplazar la válvula del tubo por una nueva pieza a la que llamaron “válvula de bloqueo de cilindro operada eléctricamente“.

La medida fue impulsada por razones de seguridad, ya que según ENARGAS las válvulas anteriores no son capaces de liberar correctamente el gas natural almacenado ante un incendio o altas temperaturas, lo que podría causar fisuras, o inclusive su ruptura.

El precio de la nueva válvula ronda entre $ 25.000 y $ 30.000 y es una por tubo. Quiere decir que quienes cuenten con dos cilindros deberán cambiar las dos.

A este monto deberá agregarse el valor de la prueba hidráulica y la renovación de la oblea (unos $ 15.000 más). Los precios no son fijos, ya que varían dependiendo del lugar donde se realicen.

Cuánto cuesta en el Valle de Uco

Canal 8 consultó a un mecánico dedicado a esta tarea y comentó, «la válvula es una nueva reglamentación del ENARGAS, tiene un nuevo método de seguridad, se llama válvula a con estadillo. Está pensada para que cuando un vehículo se prende fuego, ese estallido logre cortar el gas», explicó Lato Sas.

Sobre la importancia de llevarla, «ha pasado que algunos vehículos que se han prendido fuego, el sistema tenía otra válvula de flujo pero no corta el gas en su totalidad», a esto se debe su implementación.

«Esto es un nuevo sistema vigente solo en Argentina», reconoció. Por otro lado, aseguró que las consultas se han incrementado, pero aún es poca la gente que está realizando el cambio. «Con esta normativa sí o sí, no hay escapatoria, no se hace la reprueba si no se cambia», recordó.

Sobre los valores a tener en cuenta, «en este momento lo estamos cobrando a $41 mil de contado». Contempla oblea, reprueba y válvula, este valor estará sujeto a modificaciones.

Por otro lado el trabajador reconoció, «yo creo que está bien, así se evitan fallas en las válvulas. Se ha retrasado la normativa, pero ya salió de acuerdo a todos los problemas. Es un dinero extra que quizás no todos tenían contemplados».

Navegación de entradas