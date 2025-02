Afortunadamente, Jorge Bergoglio no ha tenido nuevas crisis respiratorias, “pero algunos análisis de sangre muestran una insuficiencia renal inicial leve, actualmente bajo control”, según el parte médico difundido por el Vaticano.

El Papa continúa alerta y bien orientado, añade el parte médico. “La complejidad del cuadro clínico y la espera necesaria para que las terapias farmacológicas den alguna respuesta obligan a que el pronóstico siga siendo reservado”, agregaron las fuentes.

Durante la mañana, en el apartamento habilitado en el piso 10 del centro sanitario, Francisco participó en la misa junto a quienes lo cuidan durante estos días de hospitalización.

El argentino, de 88 años, transmitió un mensaje de esperanza y confianza tras su noveno día consecutivo en el hospital Gemelli. “Estoy continuando con confianza mi hospitalización en el Hospital Gemelli, siguiendo el tratamiento necesario — ¡y el descanso también es parte de la terapia!”, indicó el Papa en el mensaje que envió para el Ángelus de este domingo.

El Pontífice, que está lúcido y permanece informado a pesar de su estado, envió un mensaje escrito a los fieles “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños”, escribió. “¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí”.